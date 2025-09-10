Eurobasket 2025: Μάτια που πετάνε φωτιές

Ο Νίκος Παπαδογιάννης πιστεύει ότι η φετινή Εθνική ξαφνιάζει ώρες ώρες και τον ίδιο της τον εαυτό.

Η ερώτησή μου προς τον Κώστα Χαραλαμπίδη, ένα από τα δεξιά χέρια του Βασίλη Σπανούλη στην ιπτάμενη Εθνική Ελλάδας του Eurobasket 2025, ήταν η εξής: «Υπάρχει στην ομάδα κάτι που εσείς οι προπονητές γνωρίζετε τώρα, αλλά δεν γνωρίζατε στην αρχή; Κάτι για το οποία αμφιβάλλατε;»

Κατά βάθος ήμουν σίγουρος για την απάντηση, βέβαιος σε βαθμό στοιχήματος.

Εάν υπήρχε ένας τομέας που ανησυχούσε τους πάντες και τ’ αδέλφια του, αυτός δεν ήταν ούτε το τρίποντο ούτε τα ριμπάουντ ούτε η ομοιογένεια ούτε φυσικά η αυταπάρνηση. Ήταν η άμυνα. Η ά-μ-υ-ν-α. Το στοιχείο που τις χρυσές μέρες της δεκαετίας των 00s ήταν το Α, το Ω και πολλά από τα ενδιάμεσα γράμματα στο αλφάβητο της Εθνικής. Αυτό που καμουφλάριζε όλες τις -ουκ ολίγες- αδυναμίες της.

«Ήμασταν σκεπτικοί για τα αμυντικά αντανακλαστικά της ομάδας, αλλά αυτά έχουν βγει σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο», ομολόγησε τα ανομολόγητα ο συνεργάτης του Σπανούλη. «Είναι τρομερά σημαντικό σε αυτή την ομάδα να αποκτά κατοχές από την άμυνα. Δεν θα πω ότι τα αμυντικά αντανακλαστικά μας με ξάφνιασαν, θα πω όμως ότι είναι στο επίπεδο που επιθυμούσαμε».

Όταν φτιάξαμε οι δυό μας ένα πηγαδάκι μισού λεπτού, του εξομολογήθηκα του Κώστα ότι την ίδια έγνοια είχα κι εγώ. Δεν είχα πειστεί για το αμυντικό φίλτρο αυτής της ομάδας στη διάρκεια της γεμάτης προβλήματα προετοιμασίας, αλλά η εικόνα της στο Eurobasket 2025 με έκανε να φάω τα λόγια μου και το δύσπεπτο πληκτρολόγιό μου. Συνηθισμένα, θα πείτε, τα βουνά στα χιόνια.

Στα χαρτιά, το πρόβλημα επικεντρωνόταν στην περιφέρεια, όπου λείπει ο σωματώδης γκαρντ με τα δυνατά πόδια, τύπου Καλάθη ή Γουόκαπ. Ο Σλούκας, ο Τολιόπουλος και ο Ντόρσεϊ είναι ικανότατοι σε πολλά διαφορετικά πράγματα και δίνουν στη φετινή Εθνική διαφορετική διάσταση (τη διάσταση που την ανεβάζει στους 86,1 πόντους με 39% στα τρίποντα), αλλά αμυντικούς ογκόλιθους δεν θα τους αποκαλέσει ποτέ κανείς.

Tο σχήμα με Σλούκα κλαι Τολιόπουλο μαζί είναι σχεδόν απαγορευμένος καρπός, ακόμα και απέναντι σε ομάδες με μικρόσωμους γκαρντ όπως η Λιθουανία (Βελίτσκα, Σαργκιούνας κ.ο.κ.). Φοβόμουν, και το φοβάμαι ακόμη για να είμαι ειλικρινής, ότι αυτή η αδυναμία θα βγει στην επιφάνεια και θα μας στοιχειώσει. Οι Γερμανοί, για παράδειγμα, παίζουν πότε πότε με «άσο» τον Σρέντερ και «δυάρι» τον Φραντς Βάγκνερ.

Συμφωνήσαμε με τον Κώστα Χαραλαμπίδη, ότι ο παίκτης κλειδί για τη λειτουργία της περιφερειακής άμυνας είναι ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, που αυξάνει κατακόρυφα την πίεση πάνω στη μπάλα, παρ’ όλο που συνήθως παίζει στη θέση «3».

Το +6,9 της Εθνικής μας στο χρονικό διάστημα της συμμετοχής του Καλαϊτζάκη είναι εκπληκτικό νούμερο για εφεδρικό παίκτη των 15 λεπτών (αν και όχι τόσο εκκωφαντικό όσο το +10,2 του Σαμοντούροφ). Το ίδιο και τα 1,1 κλεψίματα, τα οποία συνήθως σημειώνονται στο ανοιχτό γήπεδο κι οδηγούν σχεδόν πάντοτε σε αιφνιδιασμιούς και καρφώματα.

Βεβαίως ο Καλαϊτζάκης είναι ο μοναδικός διεθνής που σουτάρει «τούβλα» από το τρίποντο (2/13), αλλά η Εθνική μπορεί να κουβαλήσει αυτή την αφλογιστία, αφού ο άσος του Παναθηναϊκού διαβάζει σωστά το παιχνίδι και βρίσκει άλλους τρόπους για να σκοράρει, όπως οι «μπούκες» και η πίσω πόρτα.

Οι 4,4 πόντοι του αποτελούν πολύτιμη συνεσιφορά, αφού συχνά σημειώνονται σε πεντάδες χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά και χωρίς τον Κώστα Παπανικολάου. Ο Καλαϊτζάκης παίζει 15,1 λεπτά και ο «Παπ» 26,4. Ουσιαστικά, οι δυό τους μοιράζονται τη θέση «3», σκοράρουν εξίσου και κρατούν ψηλά τον πήχη της αμυντικής έντασης.

Ο ελληνικός πάγκος διαθέτει έναν σκόρερ μικροκυμάτων στο πρόσωπο του Τολιόπουλου, δύο αθληταράδες Αντετοκούνμπο στον ίσκιο του μεγάλου αδελφού Γιάννη, ένα παιδί θαύμα για το οποίο η επόμενη μέρα είναι σήμερα (Σαμοντούροφ), αλλά και έναν αμυντικό καμικάζι που είναι μετρ και σε δουλειές αόρατες στο γυμνό μάτι.

Μαζί με τους δύο περιφερειακούς που αγωνίζονται λιγότερο (Λαρεντζάκη και Κατσίβελη), οι πέντε έφεδροι συγκροτούν ένα γκρουπ που ενισχύει το αμυντικό αντανακλαστικό της Εθνικής δίχως να υστερεί ιδιαίτερα σε σκοράρισμα και δημιουργία.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι από το +13,4 του υπέρλαμπρου αστέρα μέχρι το +0,8 του «Λάρι», δεν υπάρχει ούτε ένας παίκτης Έλληνας διεθνής με αρνητικό συντελεστή +/- στο Eurobasket. Οι κακεντρεχείς που πιστεύουν ότι έχουμε την «ομάδα του ενός» θα πρέπει να βρουν άλλο αφήγημα. Και ας ηττήθηκε η δίχως Γιάννη Εθνική από τους Βόσνιους στη Λεμεσό…

Εάν η Εθνική ξαφνιάζει ευχάριστα ακόμα και τους προπονητές με τις αμυντικές επιδόσεις της στο Eurobasket (με εξαίρεση ίσως κάποια διαστήματα του αγώνα με τους Ισπανούς), αυτό θα πρέπει να πιστωθεί κυρίως στους δύο βασικούς περιφερειακούς, αφού αυτοί είναι που ξεπερνούν τον συνηθισμένο εαυτό τους.

Ειδικά ο Κώστας Σλούκας των 35 Μαΐων μου έχει βγάλει τα μάτια αυτές τις μέρες, αφού κυνηγάει κάθε φάση σαν να κρέμεται η ζωή του από αυτήν. Τον είδαμε να κάνει μακροβούτια και εκτινάξεις για να αποτρέψει αιφνιδιασμούς, να κλέβει μπάλες μέσα από τα χέρια δυνατότερων αντιπάλων, να κυνηγάει επιθετικά ριμπάουντ, να ξεχειλίζει από πάθος.

Η επινίκια κραυγή του μετά τον χθεσινό θρίαμβο μέσα στον κλοιό των κατάκοπων συμπαικτών του («ξυπνήστε μωρέεεε, μην κοιμάστε!») θα μου μείνει αξέχαστο σύμβολο ένθεης μανίας και ηφαιστειώδους επιθυμίας. Δύο εβδομάδες τώρα, τα μάτια του πετάνε φωτιές.

Ο υπαρχηγός της Εθνικής έλειψε πέρυσι (τραυματισμός) και πρόπερσι (ξεκούραση), αλλά φέτος εδώ στη Ρίγα ξέρει ότι έχει τη μεγαλύτερη και τελευταία ευκαιρία της ζωής του για ένα μετάλλιο με την ομάδα της καρδιάς του.

Εάν σας ξινίζει αυτό το τελευταίο, σκεφτείτε ότι ο Σλούκας φορούσε τη φανέλα των Εθνικών ομάδων ανελλιπώς από το 2005 μέχρι το 2022, με εξαίρεση το 2016 όταν έχασε το Προολυμπιακό του Τορίνο λόγω τραυματισμού. Δηλαδή, από τα 15 του μέχρι τα 35 του. Διακόσιες σαρανταδύο φορές διεθνής.

Το μετάλλιο θα το φορέσει στη 244η εμφάνιση, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα του, αλλά μπροστά στη μικρή κορούλα του. Στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα με τους Λιθουανούς, οι άλλοι αγκαλιάζονταν μεταξύ τους, αλλά ο Κώστας έστελνε βροχή από φιλιά σε ένα τοσοδούλα προγκηπέσσα, που προσπαθούσε να καταλάβει για ποιο λόγο ο μπαμπάς της έλαμπε από ευτυχία.

