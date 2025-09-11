Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης πέτυχε τελικά το σουτ αλά Λούκα Ντόντσιτς που προσπαθούσε τόσες ημέρες στις προπονήσεις της Εθνικής στο EuroBasket 2025. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Νίκος Ράπτης.

Πριν από τον προημιτελικό του EuroBasket 2025 κόντρα στη Λιθουανία, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης προσπάθησε να μιμηθεί τον Λούκα Ντόντσιτς. Το trick shot που επιχείρησε δε βρήκε στόχο και τότε είπε μία φοβερή ατάκα. «Ο Ντόντσιτς πώς τα βάζει με την πρώτη ρε μ@λ@κ@;».

Ήρθε η ώρα της δικαίωσης για τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Στο φινάλε της σημερινής προπόνησης της Εθνικής, μία μέρα πριν τον σπουδαίο ημιτελικό απέναντι στην Τουρκία (12/9 - 21:00), ο Λαρεντζάκης προσπάθησε ξανά.

Και τελικά το έκανε σαν τον Ντόντσιτς, με ταμπλό και με την πρώτη όπως φώναξε. Κάτι που προκάλεσε και τους πανηγυρισμούς των συμπαικτών του, με τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και τον Δημήτρη Κατσίβελη να συμμετέχουν στους πανηγυρισμούς.