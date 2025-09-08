Επική ατάκα Λαρεντζάκη στην προπόνηση: «Ο Ντόντσιτς πώς τα βάζει με την πρώτη ρε μ@λ@κ@;»

Επική ατάκα Λαρεντζάκη στην προπόνηση: «Ο Ντόντσιτς πώς τα βάζει με την πρώτη ρε μ@λ@κ@;»

Νίκος Ράπτης
Γιαννούλης Λαρεντζάκης Λούκα Ντόντσιτς EuroBasket 2025
Λούκα Ντόντσιτς προσπάθησε να γίνει ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο οποίος αναρωτήθηκε πώς ο Σλοβένος σούπερ σταρ ευστοχεί σε όλα αυτά τα... περίεργα σουτ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Νίκος Ράπτης.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης προσπάθησε να μιμηθεί τον Λούκα Ντόντσιτς στην προπόνηση της Εθνικής, ενόψει του προημιτελικού του EuroBasket 2025 απέναντι στη Λιθουανία (21:00, Novasports Start, ERT1 - Live στο Gazzetta). Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού βρήκε λίγο χρόνο για χαλάρωμα στο τελείωμα της προπόνησης και αναρωτήθηκε φωναχτά, πώς καταφέρνει ο Ντόντσιτς να πετυχαίνει αυτά τα trick shots.

«Ο Ντόντσιτς πώς τα βάζει με την πρώτη ρε μ@λ@κ@;» είπε ο Λαρεντζάκης, προσπαθώντας να ευστοχήσει από τον πάγκο, καθισμένος. Η μπάλα δεν του έκανε τη χάρη, παρότι στην αρχή το πίστεψε πως θα πάει μέσα.

Το βίντεο του Gazzetta με την προσπάθεια του Λαρεντζάκη να μιμηθεί τον Ντόντσιτς

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROBASKET Τελευταία Νέα