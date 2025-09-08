Επική ατάκα Λαρεντζάκη στην προπόνηση: «Ο Ντόντσιτς πώς τα βάζει με την πρώτη ρε μ@λ@κ@;»
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης προσπάθησε να μιμηθεί τον Λούκα Ντόντσιτς στην προπόνηση της Εθνικής, ενόψει του προημιτελικού του EuroBasket 2025 απέναντι στη Λιθουανία (21:00, Novasports Start, ERT1 - Live στο Gazzetta). Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού βρήκε λίγο χρόνο για χαλάρωμα στο τελείωμα της προπόνησης και αναρωτήθηκε φωναχτά, πώς καταφέρνει ο Ντόντσιτς να πετυχαίνει αυτά τα trick shots.
«Ο Ντόντσιτς πώς τα βάζει με την πρώτη ρε μ@λ@κ@;» είπε ο Λαρεντζάκης, προσπαθώντας να ευστοχήσει από τον πάγκο, καθισμένος. Η μπάλα δεν του έκανε τη χάρη, παρότι στην αρχή το πίστεψε πως θα πάει μέσα.
Το βίντεο του Gazzetta με την προσπάθεια του Λαρεντζάκη να μιμηθεί τον Ντόντσιτς
🇬🇷 😅 Επική ατάκα Λαρεντζάκη στην προπόνηση: «Ο Ντόντσιτς πώς τα βάζει ρε μ@λ@κ@; pic.twitter.com/gHEO1D49le— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 8, 2025
