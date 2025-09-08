Ο αρχηγός της Εθνικής, Κώστας Παπανικολάου έχει καταφέρει να κρατήσει χαμηλά όλους τους NBAers που έχουν βρεθεί στο διάβα της Ελλάδας σε αυτό το EuroBasket.

Ο Κώστας Παπανικολάου κάνει ένα εκπληκτικό EuroBasket 2025 και αποτελεί έναν παίκτη-κλειδί για την Εθνική, στην πορεία της ως τώρα στην οκτάδα της διοργάνωσης, εκεί όπου περιμένει η Λιθουανία.

Ο αρχηγός της Ελλάδας πραγματοποιεί ως τώρα αμυντικά σεμινάρια, αναλαμβάνοντας όλες τις δύσκολες αποστολές από το ξεκίνημα της διοργάνωσης. Είτε σε θέση «3», είτε σε θέση «4», όπως τον χρησιμοποιεί ο Βασίλης Σπανούλης, ο Κώστας Παπανικολάου «κλειδώνει» οποιονδήποτε βρει στο διάβα του.

Και δε μιλάμε φυσικά για παίκτες που δεν έχουν ποιότητα. Σιμόνε Φοντέκιο, Σάντρο Μαμουκελασβίλι, Σάντι Αλντάμα, Ντένι Άβντια, έπεσαν όλοι πάνω στις αμυντικές... τανάλιες του Παπανικολάου.

Από τους πιο έξυπνους παίκτες στο κομμάτι της άμυνας

Προφανώς δε χρειαζόμαστε το φετινό EuroBasket για να αντιληφθούμε τι παίκτης είναι ο Παπανικολάου. Και πόσο σπουδαίος αμυντικός, αλλά κυρίως πόσο έξυπνος μπασκετμπολίστας έχει υπάρξει.

Τα χρόνια στην EuroLeague με τον Ολυμπιακό είναι πάρα πολλά. Ωστόσο η παρουσία του στο EuroBasket δείχνει με τον καλύτερο τρόπο το πόσο σπουδαίος είναι. Δεν είναι καν οι άμυνες στο ένας εναντίον ενός. Ο Παπανικολάου δίνει την κατεύθυνση σε όλους, πραγματικός στρατηγός στην άμυνα.

Παίζει απέναντι σε κοντούς και ψηλούς στις αλλαγές, βρίσκεται παντού για να βάλει τα χέρια του στην μπάλα, αμύνεται στο close out με εκπληκτικό τρόπο. Και φυσικά η ευελιξία του δίνει στον Σπανούλη την ευχέρεια να αλλάζει σχήματα, ανάλογα με την περίσταση.

Οι σταρ του NBA τα βρίσκουν... σκούρα στο EuroBasket κόντρα στον Παπανικολάου

Ρίχνοντας μια ματιά στο shot chart του Hudlinstat, παρατηρούμε τα τραγικά ποσοστά με τα οποία σουτάρουν οι αντίπαλοί του. Πολύ χρήσιμες οι τοποθετήσεις του και όσα κάνει στο παρκέ στην ομαδική άμυνα, αλλά ο 35χρονος φόργουορντ, έχει αναλάβει τις πιο... επικίνδυνες αποστολές στην άμυνα.

Ωστόσο, στο ένας εναντίον ενός, δεν τον νικάει σχεδόν κανείς στο EuroBasket. Είτε με πρόσωπο, είτε με πλάτη, ο Παπανικολάου βγάζει πάντα ένα χέρι πάνω στο αντίπαλο σουτ και αναγκάζει τους αντιπάλους του να σουτάρουν με 22.4% έχοντας εκείνον ως primary defender. Ναι, δεν είναι λάθος το νούμερο. Μπροστά στον Παπανικολάου, οι αντίπαλοι της Ελλάδας έχουν σουτάρει 13/58 απέναντί του.

Η αρχή είχε γίνει με τον Σιμόνε Φοντέκιο. Ο Ιταλός έριχνε... άσφαιρα στην πρώτη αγωνιστική των ομίλων και έγραψε 1/5 απέναντι στον Παπανικολάου, που τον οδηγούσε μόνο στο αριστερό του χέρι. Ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι συνέχισε με 1/7 απέναντι στον αρχηγό της Εθνικής, για να έρθει το 0/5 του Σάντι Αλντάμα, στο τελευταίο ματς των ομίλων με την Ισπανία.

Τελευταίος στη σειρά, ο Ντένι Άβντια. Ο σούπερ σταρ των Μπλέιζερς σκόραρε 22 πόντους στην αναμέτρηση, παίρνοντας πολλούς πόντους από τις βολές (8/10). Ωστόσο απέναντι στον Παπανικολάου σούταρε 1/7, για να γράψει το συνολικό 5/11 εντός παιδιάς. Να βάλουμε εδώ έναν αστερίσκο, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης μπήκε και έκανε επίσης πολύ καλή δουλειά πάνω του. Όπως και στην αναμέτρηση με την Ισπανία, δίνοντας ενέργεια στην άμυνα στο φινάλε.

Ωστόσο ο Κώστας Παπανικολάου είναι πραγματικά παντού στο παρκέ, στο κομμάτι της άμυνας, δίνοντας εκτός των άλλων και μεγάλα σουτ, σαν εκείνο με την Ισπανία τη στιγμή που η «Ρόχα» προσπέρασε και πήγε να φέρει το ματς τούμπα. Ένα τέτοιο από τη γωνία, για το 80-70, 2'13'' πριν το φινάλε, αποτέλεσε ουσιαστικά και το οριστικό τέλος στα όνειρα των Ισραηλινών.

Τι έκαναν οι σταρ του NBA κόντρα στον Παπανικολάου ως primary defender

Φοντέκιο - 1/5 εντός παιδιάς

Μαμουκελασβίλι - 1/7 εντός παιδιάς

Αλντάμα - 0/5 εντός παιδιάς

Άβντια - 1/7 εντός παιδιάς

