Η Φινλανδία, μία από τις fun to watch ομάδες του EuroBasket 2025, βρήκε απρόσμενο πρωταγωνιστή τον Ελίας Βάλτονεν και δημιούργησε τον δικό της μύθο, αποκλείοντας τους Σέρβους.

Η φάση των ομίλων του EuroBasket 2025, όπως και κάθε τέτοιας παρόμοιας διοργάνωσης, κρύβει μέσα της συζητήσεις επί συζητήσεων. Για το καλύτερο bracket, τους πιθανούς αντιπάλους, τα ζευγαρώματα στα χιαστί. Άπαντες θέλουν να αποφύγουν τα φαβορί, μερικοί μάλιστα χάνουν και σκόπιμα για να το κάνουν πράξη.

Για όλες αυτές τις ομάδες θα υπάρχει πάντοτε μία Φινλανδία. Η ομάδα του Λάσι Τουόβι, του υπέροχου Λάουρι Μάρκανεν, του αέρινου Μίικα Μούουρινεν και του απρόσμενου ήρωα, Ελίας Βάλτονεν. Οι Σέρβοι τα ‘θελαν όλα δικά τους. Ακόμα και αν έχασαν τον Μπογκντάνοβιτς στη διαδρομή με τραυματισμό.

Αλλά μπαίνοντας με ύφος.., μπλαζέ στα νοκ άουτ, δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες. Δε θα χαρεί η αφεντιά τους. Αυτός που τους έκλεψε λίγο από τη χαρά στο φινάλε, ήταν ο Ελίας Βάλτονεν. Οι μύθοι του Βάλτονεν, θα μπορούσε να είναι ο τίτλος του παιχνιδιού.

Μίας από τις ιστορικότερες εκπλήξεις όλων των εποχών στο EuroBasket. Με την υπογραφή ενός από τους πιο απρόσμενους ήρωες, όπως τον χαρακτήρισε η ίδια η FIBA. Παίκτης της Γρανάδα από τον Φεβρουάριο του 2024, την οποία κράτησε στην Liga Endesa με ένα clutch μπλοκ απέναντι στην Γκραν Κανάρια.

Ο Νίκολα Γιόκιτς μειώνει σε 78-79 με 3’09’’ για το φινάλε. Το φαβορί επιστρέφει για ένα τελευταίο ντεμαράζ. Τι ακολουθεί; Ένα τρίποντο του Βάλτονεν για το 78-82. Ένα επιθετικό ριμπάουντ σε χαμένο λέι απ του Μάρκανεν για το 81-84. Και το σουτ της ζωής του. Οι Σέρβοι πασχίζουν για να μην πάει η μπάλα στον Μάρκανεν, θέλουν μία άμυνα για να κρατήσουν τη διαφορά στους τρεις. Ο Βάλτονεν βλέπει την μπάλα να πέφτει στα χέρια του και τα χέρια του Γιόκιτς υψωμένα μπροστά του.

THE MOST UNLIKELY OF HEROES!



ELIAS VALTONEN WITH THE BIGGEST SHOTS OF HIS LIFE!#EUROBASKET X #MAKEYOURMARK pic.twitter.com/eT380A6XGK September 6, 2025

Η ευκαιρία να χτίσει τον δικό του μύθο, τον μύθο του Βάλτονεν. Τρίποντο και… τέζα το φαβορί. Η σπουδαία Φινλανδία στους «8». Στο παγωμένο Τάμπερε άναψε η σπίθα για τη συγκεκριμένη ομάδα. Λίγο πιο δίπλα, στη Ρίγα, το μπλε και το άσπρο πρωταγωνιστεί.

Η ρεβάνς της 30άρας για τους Φινλανδούς στο EuroBasket

Πριν από τρία χρόνια, στο EuroBasket του 2022, η Σερβία είχε αποκλειστεί ξανά στους «16». Ξανά ως απόλυτο φαβορί. Τότε είχε συναντήσει τους Φινλανδούς στον δρόμο της, στη φάση των ομίλων και τους φιλοδώρησε μία… ξεγυρισμένη 30άρα.

Το τελικό 100-70 αποδείχθηκε βαρύ. Οι επτά από τους 12 Φινλανδούς βρισκόταν και τότε στο ρόστερ. Φυσικά με τον 38χρονο Λάσι Τουόβι στον πάγκο. Μία ομάδα η οποία έχει χτιστεί τα τελευταία χρόνια να παίζει ένα μοντέρνο μπάσκετ. Με γρήγορο ρυθμό, πολύ τρίποντο και γεμάτη αθλητικά προσόντα. Τα παιχνίδια της είναι από τα πιο... fun to watch στο EuroBasket, ανεξαρτήτου αποτελέσματος.

Μία ομάδα που έχει μάθει να παίζει μαζί, αφού οι περισσότεροι εκ των παικτών βρίσκονται μαζί στα παράθυρα. Όταν, δε, μπαίνει στην εξίσωση ο Λάουρι Μάρκανεν, τα πάντα γυρίζουν γύρω από το δικό του άστρο. Ο απόλυτος ηγέτης και οι… ενέσεις φρεσκάδας. Σαν αυτήν του Μίικα Μουούρινεν των μόλις 18 Μαΐων. Παίκτης high school στην Αριζόνα και ένα από τα σπουδαιότερα πρόσπεκτ, ο Slim Jesus έχει γεμίσει τα social media με highlights από τα καρφώματά του. Μέχρι που χθες αποφάσισε να βάλει και αυτός το λιθαράκι του με δύο μεγάλα σουτ από μακριά. Δύο από τα 15 εύστοχα, στα συνολικά 42 που εκτέλεσε η Φινλανδία.

Χωρίς φόβο απέναντι στο φαβορί. Δίχως να τρομάζει από τον ίσκιο του Νίκολα Γιόκιτς. Αντιθέτως, με πίστη στο πλάνο της να τον στοχεύει για να τον μετατρέψει σε αδύναμο κρίκο στην άμυνα. Οι Σέρβοι τα έκαναν… μαντάρα στο φινάλε, αφού ο Γκούντουριτς ήταν αυτός που πήρε τις αποφάσεις και όχι ο σούπερ σταρ των Νάγκετς.

Το πλάνο, όμως και η αλεγρία των Φινλανδών ήταν αυτά που τους οδήγησαν στα όριά τους και τελικά τους πέταξαν εκτός διοργάνωσης. Πόσους μύθους, άραγε να μπορούν να γεννήσουν ακόμα στο EuroBasket;