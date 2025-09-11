Ο νεαρός Μίκα Μούρινεν έχει τραβήξει τα βλέμματα στο EuroBasket 2025, όπου αγωνίζεται με τη Φινλανδία που έχει φτάσει στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Με την εντυπωσιακή του απόδοση θα έλεγε κανείς ότι είναι ήδη παίκτης του ΝΒΑ, ωστόσο ο 18χρονος πηγαίνει ακόμα στο λύκειο!

Ο Μίκα Μούρινεν είναι ο μικρότερος ηλικιακά παίκτης του EuroBasket 2025 και έχει επονομαστεί «Slim Jesus» εξαιτίας των εμφανίσεων που πραγματοποιεί με την Εθνική Φινλανδίας. Παίρνει την μπάλα και… απογειώνεται καρφώνοντας στο καλάθι, ενώ στο παιχνίδι με τη Σερβία στη φάση των «16», όπου η ομάδα του έκανε την έκπληξη αφήνοντας εκτός τουρνουά το μεγάλο φαβορί, πέτυχε δύο κρίσιμα τρίποντα. Η τεχνική και η αθλητικότητά του έχουν εντυπωσιάσει και φαίνεται πως θα αποτελέσει το επόμενο μεγάλο πρότζεκτ του ΝΒΑ.

Όλα αυτά σε ηλικία μόλις 18 ετών και ενώ φοιτά ακόμη στο λύκειο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Arizona Compass Prep Athletics στις ΗΠΑ και θα παραμείνει για έναν ακόμα χρόνο, πριν συνεχίσει στο NCAA. Όσο για το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ευρώπη, ήταν ξεκάθαρος, αφού έχει έναν χρόνο προετοιμασίας στο λύκειο και έπειτα προτεραιότητα θα έχει το κολέγιο στο NCAA.

Ο Φινλανδός φόργουορντ συγκαταλέγεται στους 15 κορυφαίους παίκτες του λυκείου του 2026 σύμφωνα με τις αμερικανικές λίστες αξιολόγησης, ενώ αρκετές προβλέψεις τον τοποθετούν στον πρώτο γύρο του ΝΒΑ Draft του 2027.

Για την ηλικία και το ύψος του (2.10) ο νεαρός κινείται στο γήπεδο με εντυπωσιακή ταχύτητα και εκρηκτικότητα, δίνοντας τεράστια ενέργεια στην ομάδα του. Ο Λάσι Τουόβι τον χαρακτήρισε «X-factor» της Φινλανδίας στο ματς απέναντι στη Σερβία, όπου είχε 9 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 12 λεπτά συμμετοχής. «Παίζει, προσφέρει θέαμα», δήλωσε ο προπονητής της ομάδας στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη. «Κάνει μερικά λάθη, αλλά μάχεται σε κάθε φάση».

Ο συνδυασμός ενέργειας, κινητικότητας και εξαιρετικών φυσικών προσόντων του Μούρινεν αναδεικνύεται πραγματικά στην άμυνα. Παρά το γεγονός ότι αγωνίζεται μόλις 10 λεπτά κατά μέσο όρο, ο 18χρονος είναι ο δεύτερος καλύτερος μπλοκέρ της Φινλανδίας! Χρησιμοποιεί τα μακριά του χέρια για να σταματήσει σουτ στην περιφέρεια αλλά και για να προστατεύσει το καλάθι, είτε ως βασικός rim protector είτε ως βοηθητικός αμυντικός από την αδύνατη πλευρά.

Ακόμα κι αν ο ρόλος του ως «σπίθα» ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για τη Φινλανδία, ο συνδυασμός δεξιοτήτων περιφέρειας με το μέγεθός του τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους κορυφαίους νεαρούς prospects στον κόσμο.