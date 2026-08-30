Η Φινλανδία με εξαιρετική εμφάνιση κέρδισε με 96-67 την Εσθονία, ενώ από την άλλη η Λετονία υπερασπίστηκε την έδρα της κόντρα στο Ισράηλ και κέρδισε 85-70.

Συνέχεια στην αγωνιστική δράση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ 2027. Η Φινλανδία επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τη Σουηδία.

Φιλοξενήθηκε στην Εσθονία για τη δεύτερη αγωνιστική της Β' φάσης των προκριματικών και πήρε άνετα το διπλό με 96-67. Κορυφαίοι για τη Φινλανδία οι Λάουρι Μάρκανεν (21 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 μπλοκ) και Ολιβιέ Ενκάμουα (18 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 λάθος).

Τα δεκάλεπτα: 21-21, 35-38, 46-66, 67-96

Η Λετονία από την άλλη, έβγαλε αντίδραση μετά τη βαριά ήττα από την Κροατία. Υποδέχθηκε το Ισραήλ και επικράτησε με 85-70. Πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα ο Άρτουρς Στράουτινς με 29 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 37 λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 41-41, 67-58, 85-70