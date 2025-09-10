Eurobasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία: Πόσο κοστίζει το ταξίδι στη Ρίγα
Οι Έλληνες φίλαθλοι, όπως είναι λογικό, μετά την πρόκριση της Εθνικής Ελλάδας στην τετράδα του EuroBasket 2025, έχουν αρχίσει να κάνουν την... έρευνά τους για το πώς να πάνε στη Ρίγα.
Ένα τέτοιο ταξίδι θα κοστίσει στην καλύτερη 161 ευρώ σε κάποιον φίλαθλο, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το εισιτήριο του ημιτελικού απέναντι στην Τουρκία.
Για να μπορέσει πάντως κάποιος φίλος της Εθνικής να πληρώσει 161 ευρώ για τα αεροπορικά θα πρέπει να ταξιδέψει την Πέμπτη (11/9), όμως το ταξίδι θα έχει δύο στάσεις. Συγκεκριμένα οι Έλληνες φίλαθλοι θα πάνε στο Μάντσεστερ, από εκεί στο Όσλο και μετά στη Ρίγα, με το ταξίδι να διαρκεί 29 ώρες και 15 λεπτά! Πάντως όσοι κάνουν αυτό το ταξίδι θα πρέπει μετά να βιαστούνε να πάνε στο γήπεδο, καθώς θα προσγειωθούν στις 16:30, δηλαδή 2,5 ώρες πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης.
Παράλληλα να σημειωθεί πως, σύμφωνα με το επίσημο σάιτ της FIBA, τα εισιτήρια του αγώνα ξεκινούν από τα 70 ευρώ. Μάλιστα μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας πατώντας ΕΔΩ!
Αναλυτικά οι φθηνότερες επιλογές για το ταξίδι στη Ρίγα:
10/9
189 ευρώ με δύο στάσεις
11/9
Από 160 με δύο στάσεις
12/9
Από 186 με αλλαγή αεροδρομίου
*Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.