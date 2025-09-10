Οι Έλληνες φίλαθλοι που επιθυμούν να κάνουν το ταξίδι για την Ρίγα, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τον ημιτελικό της Ελλάδας με την Τουρκία, θα πληρώσουν κάτι λιγότερο από 200 ευρώ προκειμένου να ταξιδέψουν για την πόλη της Λετονίας.

Οι Έλληνες φίλαθλοι, όπως είναι λογικό, μετά την πρόκριση της Εθνικής Ελλάδας στην τετράδα του EuroBasket 2025, έχουν αρχίσει να κάνουν την... έρευνά τους για το πώς να πάνε στη Ρίγα.

Ένα τέτοιο ταξίδι θα κοστίσει στην καλύτερη 161 ευρώ σε κάποιον φίλαθλο, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το εισιτήριο του ημιτελικού απέναντι στην Τουρκία.

Για να μπορέσει πάντως κάποιος φίλος της Εθνικής να πληρώσει 161 ευρώ για τα αεροπορικά θα πρέπει να ταξιδέψει την Πέμπτη (11/9), όμως το ταξίδι θα έχει δύο στάσεις. Συγκεκριμένα οι Έλληνες φίλαθλοι θα πάνε στο Μάντσεστερ, από εκεί στο Όσλο και μετά στη Ρίγα, με το ταξίδι να διαρκεί 29 ώρες και 15 λεπτά! Πάντως όσοι κάνουν αυτό το ταξίδι θα πρέπει μετά να βιαστούνε να πάνε στο γήπεδο, καθώς θα προσγειωθούν στις 16:30, δηλαδή 2,5 ώρες πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης.

Παράλληλα να σημειωθεί πως, σύμφωνα με το επίσημο σάιτ της FIBA, τα εισιτήρια του αγώνα ξεκινούν από τα 70 ευρώ. Μάλιστα μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας πατώντας ΕΔΩ!

Αναλυτικά οι φθηνότερες επιλογές για το ταξίδι στη Ρίγα:

10/9

189 ευρώ με δύο στάσεις

11/9

Από 160 με δύο στάσεις

12/9

Από 186 με αλλαγή αεροδρομίου

*Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν