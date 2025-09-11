Οι αποφάσεις των διαιτητών στον προημιτελικό της Σλοβενίας με τη Γερμανία για το EuroBasket 2025 έκανε έξαλλο τον Λούκα Ντόντσιτς και τον οδήγησαν στο να κάνει την αγαπημένη του χειρονομία.

Ο Λούκα Ντόντσιτς χρεώνεται με το τέταρτο φάουλ του στον προημιτελικό του EuroBasket 2025. Βρισκόμαστε στο 23ο λεπτό του παιχνιδιού της Σλοβενίας με τη Γερμανία και ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς ξεσπά.

Γυρίζει προς τους διαιτητές και κάνει τη χαρακτηριστική κίνηση... χρηματισμού, κουνώντας τους το δάχτυλο. Μία κίνηση την οποία συνηθίζει, ειδικότερα όταν διαφωνεί με σφυρίγματα. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που την κάνει, είτε με τη φανέλα της Σλοβενίας, είτε στο NBA.

Ασχέτως αν οι Σλοβένοι έχουν τα δικά τους παράπονα από τη διαιτησία της αναμέτρησης, τα οποία μπορεί σε έναν μεγάλο βαθμό να είναι και δικαιολογημένα. Η αντίδραση του Ντόντσιτς θα μπορούσε να του είχε κοστίσει περισσότερα. Αυτός ο συγκλονιστικός παικταράς πέτυχε 39 πόντους απέναντι στους Γερμανούς, αλλά ούτε αυτοί αποδείχθηκαν αρκετοί. Με τον συμπαίκτη του, Κλέμεν Πρέπελιτς να κάνει λόγο για τον ρόλο που έπαιξαν οι βολές στο φινάλε.

Για τη Σλοβενία άλλωστε το καλοκαίρι ήταν... καυτό, καθώς από τα φιλικά και συγκεκριμένα αυτό απέναντι στη Λετονία, υπήρχαν διαφωνίες με τους διαιτητές. Ο Ντόντσιτς με το... μπανταρισμένο γόνατο μπήκε στο παρκέ και τους μίλησε έντονα μετά το τέλος, ενώ ο Σέκουλιτς είχε αναφέρει πως ο Πορζίνγκις του ζήτησε συγγνώμη για τη διαιτησία.

Η ίδια κίνηση του Ντόντσιτς στη Μανίλα

Γυρίζοντας τον χρόνο λίγο πίσω, πηγαίνουμε στο MundoBasket του 2023. Εκεί όπου, πάλι σε έναν προημιτελικό, ο Λούκα Ντόντσιτς τα έχει... πάρει άσχημα με τους παίτκες του Καναδά. Και μεταξύ μας, είχε και δίκιο, αφού είχε δεχτεί ανελέητο ξύλο από τους Μπρουκς και Ντορτ τότε.

Μέχρι που σε ένα σημείο της αναμέτρησης γυρίζει προς την κερκίδα. Κοιτάζοντας το σημείο των επισήμων και των στελεχών της FIBA, κάνει την κίνηση με τα δάχτυλα του χεριού, υποδεικνύοντας χρηματισμό. Το φινάλε εκείνης της αναμέτρησης τον βρήκε στα αποδυτήρια, αφού αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές.

«Όλοι ξέρουν γιατί ήμουν εκνευρισμένος. Όταν παίζεις για την Εθνική υπάρχουν πολλά συναισθήματα. Πολλές φορές δεν μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου. Και έχω πρόβλημα με αυτό. Οι διαιτητές είπαν σε έναν παίκτη ότι δεν θα σφυρίξουν τα φάουλ. Δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο αυτό. Ξέρω ότι παραπονιέμαι πολύ, αλλά δεν είναι δίκαιο. Παίζουν πολύ physical εναντίον μου, αλλά αν το πεις αυτό...., δεν είναι δίκαιο» είχε πει τότε.

Η ίδια ιστορία και στο NBA

Λίγους μήνες πριν από το καλοκαίρι του 2023, συγκεκριμένα τον Μάρτιο, ο Λούκα Ντόντσιτς είχε τιμωρηθεί με πρόστιμο 35.000 δολαρίων από το NBA. Τότε, σε μία αναμέτρηση των Ντάλας Μάβερικς με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, όπου οι «πολεμιστές» επικράτησαν με 127-125, ο Ντόντσιτς έδειξε ξανά τη συγκεκριμένη χειρονομία προς τους διαιτητές.

Απέμεναν 1.7'' για το φινάλε, αλλά εκείνος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του. Ο λόγος; Δεν του σφυρίχτηκε ένα φάουλ του Ντρέιμοντ Γκριν σε προσπάθειά του να μειώσει στο φινάλε.

Και φυσικά το σκηνικό επαναλήφθηκε, στο Game 3 των τελικών του NBA το 2024. Εκεί όπου ο Ντόντσιτς αποβλήθηκε με έξι φάουλ και δεν μπόρεσε να βοηθήσει ως το φινάλε την τότε ομάδα του. Δείχνοντας στους διαιτητές, τι άλλο, την αγαπημένη του χειρονομία.

«Δεν μου έχει συμβεί ποτέ, όχι απ’ όσο θυμάμαι» είχε πει τότε σχετικά με τα γρήγορα φάουλ που του σφύριξαν. «Δεν θέλω να πω τίποτα. Ξέρετε, έξι φάουλ στους τελικούς του ΝΒΑ, ουσιαστικά είμαι κάπως… Έλα τώρα, φίλε. Μπορείς καλύτερα από αυτό» ήταν τα λόγια του Σλοβένου σούπερ σταρ.