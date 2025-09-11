Ο Κλέμεν Πρέπελιτς αναφέρθηκε και αυτός στη διαιτησία, μετά το τέλος της αναμέτρησης της Σλοβενίας με τη Γερμανία για το EuroBasket 2025.

Η Σλοβενία έδωσε τη δική της «μάχη» στα προημιτελικά του EuroBasket 2025, αλλά η Γερμανία ήταν αυτή που βγήκε νικήτρια. Σε ένα παιχνίδι που οι Σλοβένοι έχουν πολλά παράπονα από τη διαιτησία. Παράπονα που εξέφρασε και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ο Λούκα Ντόντσιτς αλλά συνεχίστηκαν και στις δηλώσεις.

Με τον Κλέμεν Πρέπελιτς να στέκεται στον αριθμό των βολών που σούταρε η Γερμανία. Η οποία είχε 30/37 στην αναμέτρηση, απέναντι στις 20/25 των Σλοβένων. «Ο κόουτς μας θυμίζει να μη μιλάμε με τους διαιτητές. Ήταν 9.000 κόσμος στο γήπεδο, το είδε ο κόσμος στην τηλεόραση. Πιστεύετε ότι είναι νορμάλ μία ομάδα να σουτάρει 13 βολές στα τελευταία δύο λεπτά μετά από ένα τόσο physical παιχνίδι. Αυτά δεν είναι νορμάλ πράγματα για μένα, ειδικά βλέποντας τα φάουλ που δε σφυρίζονται στον Ντόντσιτς. Προφανώς δεν μπορείς να τα σφυρίξεις όλα, δεν μπορεί να σουτάρει 100 βολές, αλλά δε σφυρίζεις τεχνική ποινή στα πρώτα λεπτά σε έναν σούπερ σταρ. Είναι μη αποδεκτό» ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου ο Πρέπελιτς.

Συνεχίζοντας τα λόγια του σε ένα γενικότερο πλαίσιο, αφού ανέφερε πως κάποια πράγματα είναι κάτω από το επίπεδο τέτοιου είδους διοργανώσεων.

«Συγχαρητήρια στη Γερμανία, πιθανότατα η ομάδα με το μεγαλύτερο βάθος. Ήμασταν καλύτεροι για 37-38 λεπτά, κερδίσαμε τα ριμπάουντ, τις ασίστ, τα ποσοστά μας ήταν καλύτερα. Ένα πράγμα έχει διαφορά, οι βολές και τα φάουλ. Είναι λυπηρό γιατί είμαστε μαζί από τις 23 Ιουλίου, δεν κοιμόμαστε τα βράδια, είμαστε μακριά από την οικογένειά μας κάθε καλοκαίρι και συνεχίζει να μας συμβαίνει.

Συγκεκριμένα πράγματα δεν είναι στο επίπεδο που παίζεται το μπάσκετ. Και ειδικότερα στο επίπεδο των σούπερ σταρ όπως ο Ντόντσιτς, ο Βάγκνερ, ο Γιόκιτς, μην ξεχάσω κάποιον. Θα συνεχίσει να γίνεται. Είναι λυπηρό, πονάει αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Συνεχίζουμε να το λέμε κάθε καλοκαίρι, είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα. Επτά παίκτες έπαιξαν πρώτη φορά στο EuroBasket, πολλοί δε μας πίστευαν. Φεύγουμε από το τουρνουά με το κεφάλι ψηλά».