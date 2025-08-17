Έξαλλοι με τη διαιτησία οι Σλοβένοι: «Ο Πορζίνγκις μου ζήτησε συγγνώμη»

Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένος από τον τρόπο που χειρίστηκαν τον αγώνα της Σλοβενίας με τη Λετονία.

Η Λετονία, έχοντας καταφέρει να κάνει την ανατροπή πήρε τη νίκη με 100-88 επί της Σλοβενίας σε φιλικό προετοιμασίας ενόψει του EuroBasket 2025. Οι ηττημένοι, πέρα από την αγωνία για τον Λούκα Ντόντσιτς ωστόσο είχαν πολλά παράπονα από τη διαιτησία.

Ενδεικτικό είναι το στιγμιότυπο που δείχνει τον σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς μετά το τέλος του αγώνα και παρά τους πόνους που είχε στο πόδι του, να πηγαίνει προς την κατεύθυνση των διαιτητών και να τους λέει κάτι σε άγριο τόνο.

Από την πλευρά του, ο προπονητής της Σλοβενίας, Αλεξάντερ Σέκουλιτς στις δηλώσεις του μετά τη λήξη του παιχνιδιού ανέφερε ότι: «Ο Πορζίνγκις ήρθε μετά τον αγώνα και ζήτησε συγγνώμη για τη διαιτησία».