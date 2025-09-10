EuroBasket 2025, Γερμανία - Σλοβενία: Το video του Gazzetta με την... ξενέρα του Ντόντσιτς στην αποχώρησή του από την μεικτή ζώνη (vid)
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Νίκος Ράπτης
Η Γερμανία συμπλήρωσε το bracket των ημιτελικών του EuroBasket 2025 μετά το 99-91 επί της Σλοβενίας και έκλεισε θέση στην τετράδα της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την Φινλανδία.
Η τρομερή εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς δεν ήταν αρκετή για να χαρίσει στην ομάδα του την πρόκριση παρά το γεγονός ότι κατάθεσε και την ψυχή του στο παρκέ της Xiaomi Arena. Ο σταρ των Λέικερς είχε τέσσερα φάουλ από το 23' γεμίζοντας τη στατιστική του με 39 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 32'49" που αγωνίστηκε.
Δείτε ΕπίσηςEuroBasket 2025, Γερμανία - Σλοβενία: Τα... όργια του Ντόντσιτς που δεν ήταν αρκετά για να πάρει την πρόκριση (vid)
Κατά την αποχώρηση της ομάδας από τη μεικτή ζώνη η απογοήτευση ήταν φανερή στο πρόσωπο του Ντόντσιτς με το Gazzetta να απαθανατίζει τη στιγμή.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.