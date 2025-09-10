Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν φανερά απογοητευμένος στη μεικτή ζώνη μετά τον αποκλεισμό της Σλοβενίας από το EuroBasket 2025. Το Gazzetta ήταν εκεί κι απαθανάτισε τη στιγμή.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Νίκος Ράπτης

Η Γερμανία συμπλήρωσε το bracket των ημιτελικών του EuroBasket 2025 μετά το 99-91 επί της Σλοβενίας και έκλεισε θέση στην τετράδα της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την Φινλανδία.

Η τρομερή εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς δεν ήταν αρκετή για να χαρίσει στην ομάδα του την πρόκριση παρά το γεγονός ότι κατάθεσε και την ψυχή του στο παρκέ της Xiaomi Arena. Ο σταρ των Λέικερς είχε τέσσερα φάουλ από το 23' γεμίζοντας τη στατιστική του με 39 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 32'49" που αγωνίστηκε.

Κατά την αποχώρηση της ομάδας από τη μεικτή ζώνη η απογοήτευση ήταν φανερή στο πρόσωπο του Ντόντσιτς με το Gazzetta να απαθανατίζει τη στιγμή.