Μετά το φινάλε και των αποψινών προημιτελικών θα αποφασιστεί η ώρα διεξαγωγής του ημιτελικού της Ελλάδας με την Τουρκία, με την NOVA και την ΕΡΤ να θέλουν να μετατεθεί στην βραδινή ζώνη και να αρχίσει στις 21:00.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΡΙΓΑ: Αντώνης Καλκαβούρας

Η Εθνική παρέσυρε στο πέρασμά της και τη Λιθουανία επικρατώντας με 76-87 για να επιστρέψει στα ημιτελικά του EuroBasket για πρώτη φορά μετά το 2009. Εκεί, την Παρασκευή (12/9), θα παλέψει απέναντι στην Τουρκία για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό!

Το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει είναι η ώρα διεξαγωγής του πολυαναμενόμενου ημιτελικού απέναντι στην ομάδα του Εργκίν Άταμαν. Όπως είναι λογικό και τα δύο ελληνικά κανάλια που έχουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα, η NΟVA και η ΕΡΤ (μοιράζονται τις μεταδόσεις) επιθυμούν να γίνει η αναμέτρηση στις 21:00 λόγω μεγαλύτερης εμπορικότητας στην prime time.

Αρχικά και με βάση το bracket της διοργάνωσης, το παιχνίδι της Εθνικής μας είναι προγραμματισμένο ως ο πρώτος ημιτελικός που θα αρχίσει στις 17.00 και άλλος ημιτελικός που θα προκύψει από τους νικητές των ζευγαριών Φινλανδία - Γεωργία και Γερμανία - Σλοβενία, είναι ορισμένος ως ο δεύτερος.

Με δεδομένο, πάντως, ότι και οι Γερμανοί φαίνεται να επιθυμούν την βραδινή ώρα, όλα είναι ανοιχτά και αναμένεται να οριστικοποιηθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της προημιτελικής φάσης.

Με βάση την ενημέρωση που έχουν οι ελληνικοί τηλεοπτικοί πάροχοι μέχρι στιγμής και η οποία αντικατοπτρίζει και την θέση της FIBA, η οριστική απόφαση θα ληφθεί απόψε το βράδυ, λίγη ώρα μετά το τέλος του τελευταίου προημιτελικού Γερμανίας-Σλοβενίας, από τον οποίο και θα ξεκαθαρίσουν τα ζευγάρια της ημιτελικής φάσης.