Ο Κώστας Χαραλαμπίδης, στο πλαίσιο της προπόνησης της Ελλάδας μετά την πρόκριση στους «4» του EuroBasket 2025, μίλησε για την Εθνική, την αναμέτρηση με αντίπαλο την Τουρκία που ακολουθεί, αλλά και τον Βασίλη Σπανούλη.

Ο Κώστας Χαραλαμπίδης, ο εκ των συνεργατών του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της Εθνικής, μίλησε για την πορεία της Ελλάδας στο EuroBasket 2025, αλλά και για το potential του «Kill Bill».

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Κώστας Χαραλαμπίδης:

«Η προσέγγισή μας θα είναι ίδια με τα προηγούμενα παιχνίδια. Ξέρουμε πως είναι ένας ημιτελικός αλλά η προετοιμασία για αυτά τα νοκ άουτ έχει αρχίσει πολύ πριν, σε ψυχολογικό, σε σωματικό και τακτικό επίπεδο. Δεν έχουμε να σκεφτούμε τίποτε άλλο πέρα από την μέγιστη προετοιμασία και την προσήλωση στον έναν και μοναδικό στόχο που έχουμε».

Για το αν αποτελεί πλεονέκτημα για την Τουρκία ότι ο Εργκίν Αταμάν γνωρίζει τους Έλληνες παίκτες: «Κι εμείς ξέρουμε τον τρόπο που αγωνίζεται ο κόουτς εδώ και χρόνια. Σε αυτό το επίπεδο δεν έχουν να κρύψουν και πολλά οι ομάδες. Το τακτικό είναι ένα κομμάτι, αλλά το πώς θα το εκτελέσεις και πόσο συγκεντρωμένος θα είσαι σε όλο αυτό, είναι το μέγιστο. Χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά».

Για το αν υπάρχει κόπωση στους παίκτες: «Είναι η ρουτίνα των παιδιών. Το ζητάνε κιόλας να έρθουν στην προπόνηση. Δεν μπορείς σε καμία στιγμή της ημέρας να μην σκέφτεσαι τον στόχο σου. Έχει δοθεί η κατεύθυνση από τον κόουτς και είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα».

Για την άμυνα της Εθνικής ομάδας: «Για τα αμυντικά αντανακλαστικά μας είχαμε σκέψεις, αλλά έχουν βγει σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι τρομερά σημαντικό γι’ αυτή την ομάδα να έχει κατοχές και από την άμυνα. Ούτως ή άλλως στην επίθεση έχουμε μια σφαίρα επιρροής που είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα άλλα παιδιά όταν μπαίνουν. Αυτό που με έκανε χαρούμενο χθες είναι πως ακόμη κι όταν δεν ήταν ο ίδιος στην πεντάδα, εμείς συνεχίσαμε να παίζουμε σωστό και συγκροτημένο μπάσκετ. Τα αμυντικά αντανακλαστικά μας δεν με ξάφνιασαν, αλλά είναι σε αυτό ακριβώς το επίπεδο που θέλουμε».

Για το αν μπορεί ο Βασίλης Σπανούλης να ξεπεράσει ως προπονητής τον μύθο του ως παίκτη: «Δεν υπάρχουν φαινόμενα. Είμαστε με τον κόουτς περίπου τρία χρόνια τώρα, έχω μάθει ότι υπάρχει πάρα πολύ σκληρή δουλειά, πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση και να είσαι ταγμένος σε αυτό που θέλεις να κάνεις. Δεν ξέρω αν αυτό λέγεται υπερανάλυση ή όχι, αλλά είναι ο μόνος τρόπος που πρέπει να έχουν αυτές οι ομάδες για να λειτουργήσουν. Δεν υπάρχουν φαινόμενα, θαύματα ή μαγικές σφαίρες για κάτι. Ο κόουτς μπορεί να ξεπεράσει τον παίκτη, 100%».

Για τη στάση των παικτών μετά τη χθεσινή νίκη: «Τα παιδιά, επειδή τα ζούμε από την πρώτη μέρα προετοιμασίας, θεωρώ ότι είναι ταγμένα για αυτό το πράγμα. Μπορεί να υπήρχε μια φωνασκούσα μειοψηφία για το τι μπορούν να καταφέρουν, αλλά νομίζω ότι οι απαντήσεις δίνονται στο γήπεδο. Δεν είναι πίεση όλο αυτό, είναι η έκφραση ότι πετυχαίνουν πράγματα και ότι θέλουν να εκφραστούν. Ξέρουν πού βρίσκονται, τι μπορούν να καταφέρουν και ήταν πολύ σημαντικό ότι χθες, αν μπαίνατε στα αποδυτήρια μετά τον αγώνα, δεν μιλούσε κανένας ούτε πανηγύριζε κανένας».

Για την αντιμετώπιση του Σενγκούν: «Δεν υπάρχουν πειραματισμοί, υπάρχει τακτική. Το ότι μπορεί να λειτουργήσει ή όχι είναι ένα άλλο θέμα, πρέπει να προσαρμοστείς μέσα στη ροή του αγώνα. Ξέραμε τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Βαλαντσιούνας, που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί στο ένας εναντίον ενός. Προσαρμόσαμε κάποια πράγματα στη διάρκεια του παιχνιδιού, νομίζω ότι λειτούργησαν, αφού παρότι έβαλε κάποιους πόντους η Λιθουανία δεν είχε τη ροή που είχε. Ξέρουμε ότι η Τουρκία έχει σημεία αναφοράς τρεις παίκτες, τον Λάρκιν, τον Όσμαν και τον Σενγκούν. Έχουμε σκεφτεί πολλά πράγματα, συζητάμε, καταστρώνουμε την τακτική μας και ό,τι και να πούμε το πιο σημαντικό είναι το πώς θα το εκτελέσουμε. Σε αυτό το κομμάτι διαφοροποιούμαστε και από τις υπόλοιπες ομάδες».