Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ μίλησε για το επερχόμενο παιχνίδι του EuroBasket 2025 με αντίπαλο την Τουρκία. Αποστολή στη Ρίγα: Γιάννης Σταυρουλάκης.

Η Ελλάδα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Τουρκία για τα ημιτελικά του EuroBasket 2025, με τις δύο χώρες να επιστρέφουν μετά από πολλά χρόνια στη «ζώνη» των μεταλλίων.

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, μιλώντας για την αναμέτρηση της Παρασκευής (12/9), αναφέρθηκε μεταξύ άλλων για το πως ένιωσε όταν οι φίλαθλοι τραγουδούσαν το όνομά του ενώ μίλησε και για την εμπιστοσύνη του προπονητή και των συμπαικτών του.

🇬🇷Οι δηλώσεις του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ ενόψει του κρίσιμου ημιτελικού αγώνα με την Τουρκία (12/9) pic.twitter.com/kZhsmp51GL — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 10, 2025

«Δεν υπάρχουν μέρες για ξεκούραση, πρέπει να ερχόμαστε στο γήπεδο καθημερινά για να δουλεύουμε. Έχουμε καταφέρει να φτάσουμε στα ημιτελικά, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα, πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω».

Για το αν είχε γεννηθεί στο EuroBasket του 2005: «Είχα γεννηθεί λίγους μήνες πριν πάρουμε το Ευρωμπάσκετ του 2005. Έχω δει βίντεο από εκείνους τους αγώνες».

Για το αν τον παίρνει ο ύπνος μετά τα ματς: «Όχι, είναι η αλήθεια».

Για το γεγονός ότι οι φίλαθλοι φώναζαν ρυθμικά το όνομά του: «Φυσικά το άκουσα και ήμουν πολύ χαρούμενος γι’ αυτό».

Για τα οικεία πρόσωπα στην ομάδα της Τουρκίας: «Σίγουρα είναι ξεχωριστό, αλλά μέσα στο παρκέ παίζουμε για να κερδίσουμε και δεν θα κοιτάξουμε τίποτε άλλο».

Για το αν του έστειλε κάποιο μήνυμα ο Εργκίν Αταμάν: «Όχι, δεν μου έχει στείλει».

Για την εμπιστοσύνη του προπονητή και των συμπαικτών του: «Με κάνει να νιώθω πολύ ωραία. Μου δίνει μεγάλο κίνητρο. Ακόμη κι όταν χάνω κάποιο σουτ μού λένε ‘ξανασούταρε’».

Για τα άστοχα σουτ του την Τρίτη: «Πρέπει να δουλέψω παραπάνω και θα μπούνε αυτά τα σουτ».

Για το αν ο κόουτς είπε στους παίκτες ‘Excellent’ για τη χθεσινή τους απόδοση: «Η αλήθεια είναι πως χθες δεν είδαμε βίντεο, γιατί γυρίσαμε αργά στο ξενοδοχείο. Θα δούμε σήμερα μάλλον».