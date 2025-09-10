Ο Κώστας Παπανικολάου επιβεβαίωσε ξανά ότι η επιτυχία δεν αλλάζει τον άνθρωπο, αλλά τον αποκαλύπτει, και ο Γιάννης Σταυρουλάκης γράφει από τη Ρίγα για τον αρχηγό της Εθνικής, που συνεχίζει να εμπνέει στη χώρα της ισοπέδωσης, της υπερβολής και της τοξικότητας.

Η Εθνική είναι ήδη επιτυχημένη. Μια ομάδα που δέχτηκε τεράστια αμφισβήτηση και γνώριζε εξ αρχής ότι δεν είχε το δικαίωμα να κοιτάζει πολύ μακριά, αλλά μόνο παιχνίδι με παιχνίδι, έφτασε πλέον στο σημείο να διεκδικεί απέναντι στην Τουρκία την πρόκριση στον τελικό του EuroBasket 2025, επιστρέφοντας παράλληλα στη ζώνη των μεταλλίων έπειτα από 16 χρόνια.

Πολλοί λένε, μεταξύ αυτών και ο υπογράφων, ότι εδώ που έφτασε πρέπει να δώσει τα πάντα για να τελειώσει τη δουλειά και να φτάσει ως το τέλος του δρόμου, μολονότι συνεχίζει να μην θεωρείται φαβορί. Εξάλλου, η ίδια η Εθνική όρισε ουσιαστικά τη μοίρα της, κερδίζοντας στο φινάλε της φάσης των ομίλων την Ισπανία και πηγαίνοντας στο πιο βατό μονοπάτι των χιαστί. Και από τη στιγμή που έφτασε στα ημιτελικά, καλείται να δώσει ό,τι έχει για τον μεγάλο στόχο.

Σε μία διοργάνωση όπου η Σερβία και η Γαλλία έμειναν εκτός συνέχειας από νωρίς, η Ελλάδα έχει μπροστά της την ευκαιρία να παλέψει για κάτι που έμοιαζε απίθανο. Ουδείς λέει πως είναι εύκολο. Ο Εργκίν Αταμάν έχει στήσει όλο το οικοδόμημα της Εθνικής Τουρκίας γύρω από τον Αλπερέν Σενγκούν, ο οποίος συστήθηκε σε όσους δεν ξενυχτούν για να θαυμάζουν όσα κάνει τα τελευταία χρόνια στο Χιούστον, με το πιο γρήγορο triple-double στην ιστορία του EuroBasket απέναντι στην Πολωνία.

Όμως ποιος μπορεί να ξεγράψει αυτή την ταπεινή και πεινασμένη Εθνική; Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι οδοστρωτήρας, δίχως να παίζει ακόμα με τη βελόνα στο κόκκινο, με τον Κώστα να… νιώθει Μουτόμπο απέναντι στη Λιθουανία, με τον Τολιόπουλο να απαντά ξανά σε εκείνους που επιμένουν ότι η Ελλάδα δεν βγάζει σουτέρ. Μα πάνω απ’ όλα, με έναν τύπο που κάθε φορά που μιλάει για όλα εκείνα τα πολύ πιο σημαντικά από το μπάσκετ, σου ζωντανεύει την ψυχή.

Η Εθνική είχε μόλις πανηγυρίσει την πρόκρισή της στα ημιτελικά, για πρώτη φορά μετά το 2009, και ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε ο Κώστας Παπανικολάου ήταν να υπερασπιστεί τους ποδοσφαιριστές από το hate speech που δέχθηκαν μετά την ήττα από τη Δανία. «Όλοι οι γονείς λέμε στα παιδιά μας να γίνουν καλοί άνθρωποι όταν μεγαλώσουν. Πώς περιμένουμε αύριο να γίνει αυτό;» εξήγησε ο αρχηγός.

Εννοεί μέχρι και την τελευταία λέξη

Ένας άνθρωπος που «διαβάζεται» από τις εκφράσεις του προσώπου είναι συνήθως ένας ωραίος τύπος. Και ο τρόπος με τον οποίο ο Κώστας Παπανικολάου μιλάει κάθε φορά για όσα νιώθει για την Εθνική και τη φανέλα, για το πόσο όμορφα αισθάνεται όταν αγωνίζεται με τα γαλανόλευκα, για την περηφάνια που τον γεμίζει το εθνόσημο, σε κάνει να πιστεύεις ότι εννοεί μέχρι και την τελευταία του λέξη.

Κυρίως όμως, συνεχίζει να εμπνέει στη χώρα της ισοπέδωσης και της τοξικότητας. Δεν πάνε πολλοί μήνες που αρνήθηκε να μιλήσει για εκείνη τη νίκη επί της Βίρτους Μπολόνια αλλά αναφερθεί μόνο στο έγκλημα των Τεμπών, ζητώντας δικαίωση για τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία.

Χθες βγήκε μπροστά για τους διεθνείς του ποδοσφαίρου, βάζοντας πλάτη μπροστά στην ανθρωποφαγία και τη ρητορική μίσους, περνώντας το πιο ισχυρό μήνυμα. Πώς όταν όλοι οι κανονικοί άνθρωποι βάλουνε στην άκρη την υπερβολή, την καταστροφολογία και τη ξερολίαση, θα έχουμε μια καλύτερη κοινωνία.

Ό,τι κι αν γίνει από εδώ και πέρα, οι φίλοι της Εθνικής είναι χαρούμενοι, βλέποντας ότι η «γαλανόλευκη» έχει δώσει τα πάντα. Και επειδή έχει αρχηγό έναν τύπο σαν τον Παπανικολάου.

