Ο Βασίλης Τολιόπουλος αποθέωσε τον Βασίλη Σπανούλη και εκείνος θα... σκεφτεί να τον βάλει περισσότερο στο παρκέ!

Βασίλης Σπανούλης και Βασίλης Τολιόπουλος είχαν μια όμορφη στιγμή μετά το Λιθουανία - Ελλάδα 76-87 για το EuroBasket 2025.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου για το πόσο σημαντικό είναι να έχει τον Σπανούλη στον πάγκο, με τον «Τολιό» να αναφέρει πως «Είναι μεγάλη έμπνευση για όλους μας. Εγώ έχω πει πολλές φορές πως είναι το είδωλό μου. Μεγάλωσα βλέποντάς τον οπότε είναι πολύ σημαντικό να τον έχουμε τον πάγκο και είναι έμπνευση για όλους»

Αυτή η απάντηση άρεσε στον Σπανούλη, με τον «Kill Bill» να λέει «Ευχαριστώ Μπίλι, θα σκεφτώ να σε βάλω περισσότερο στα επόμενα παιχνίδια», ενώ στην συνέχεια αποθέωσε τον παίκτη του.

«Ο Τολιόπουλος είχε ένα μεγάλο ματς. Μπήκε έτοιμος από την άμυνα και ζέστανε τα πόδια του. Όταν είναι "καυτός" είναι δύσκολο να τον σταματήσεις», ανέφερε ο Βασίλης Σπανούλης.