Eurobasket 2025, Λιθουανία - Ελλάδα: Eurobasket Live by Novibet - H εκπομπή του Gazzetta για τον προημιτελικό της Εθνικής
Η εκπομπή «EuroBasket Live powered by Novibet», θα είναι δίπλα σας αμέσως μετά το τέλος του Λιθουανία - Ελλάδα για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025, με όλο το... τρίτο ημίχρονο του μεγάλου αγώνα .
Οι Δημήτρης Κωνσταντινίδης και Χριστίνα Κατσαμούρη, αναλύουν όλα τα δεδομένα στο παιχνίδι της Εθνικής, ενώ οι Αντώνης Καλκαβούρας, Νίκος Παπαδογιάννης και Γιάννης Σταυρουλάκης μεταφέρουν από τη Ρίγα της Λετονίας όλο τον παλμό του EuroBasket 2025, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και το κλίμα μετά την μεγάλη αναμέτρηση για τους «8»!
Ραντεβού στο Youtube του Gazzetta με το Eurobasket Live by Novibet!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.