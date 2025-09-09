Το «EuroBasket Live powered by Novibet» θα είναι δίπλα σας μετά το Λιθουανία - Ελλάδα, με τους Δημήτρη Κωνσταντινίδη και Χριστίνα Κατσαμούρη από το στούντιο, αλλά και τους απεσταλμένους του Gazzetta στη Ρίγα της Λετονίας να αναλύουν τα πάντα γύρω από το ματς.

Η εκπομπή «EuroBasket Live powered by Novibet», θα είναι δίπλα σας αμέσως μετά το τέλος του Λιθουανία - Ελλάδα για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025, με όλο το... τρίτο ημίχρονο του μεγάλου αγώνα .

Οι Δημήτρης Κωνσταντινίδης και Χριστίνα Κατσαμούρη, αναλύουν όλα τα δεδομένα στο παιχνίδι της Εθνικής, ενώ οι Αντώνης Καλκαβούρας, Νίκος Παπαδογιάννης και Γιάννης Σταυρουλάκης μεταφέρουν από τη Ρίγα της Λετονίας όλο τον παλμό του EuroBasket 2025, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και το κλίμα μετά την μεγάλη αναμέτρηση για τους «8»!