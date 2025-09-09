Ο Εργκίν Αταμάν παρακολουθεί το Λιθουανία - Ελλάδα από τις κερκίδες της «Xiaomi Arena».

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Λιθουανία με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά του EuroBasket 2025.

Ο νικητής αυτής της συνάντησης θα αναμετρηθεί με την Τουρκία, που κατάφερε να περάσει το εμπόδιο της Πολωνίας. Ο Εργκίν Αταμάν βρέθηκε στις κερκίδες της «Xiaomi Arena» στη Ρίγα για να παρακολουθήσει τον επόμενο αντίπαλο της ομάδας του.

Μάλιστα, ο Τούρκος κόουτς τόνισε πως θέλει σε αυτό το συναπάντημα να βρει την Ελλάδα. «Ειλικρινά θέλω να πω πως έχω πολύ έντονο συναίσθημα για τους Έλληνες και το ελληνικό μπάσκετ. Σε αυτή την ομάδα έχω πέντε παίκτες, αλλά και ξέρω παίκτες από τον Ολυμπιακό, έχουν τον Γιάννη... Η Ελλάδα όσον αφορά το ρόστερ, ίσως είναι η καλύτερη αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι αναφορικά με το ρόστερ που έχει είναι η καλύτερη ομάδα. Σαν προπονητής, κανείς δεν θέλει να παίξει κόντρα στην Ελλάδα στον ημιτελικό. Έχω όμως πέντε παίκτες εκεί, είμαι κοντά με την κουλτούρα τους και την χώρα κι ελπίζω να κερδίσουν, ώστε να είναι το πεπρωμένο μου να παίξω απέναντί τους στον ημιτελικό. Θα είναι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού σε εμάς και πέντε στην Ελλάδα, άρα 7 παίκτες μου στον αγώνα».