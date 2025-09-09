Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την Εθνική Ελλάδας κι ευχήθηκε να την συναντήσει στον ημιτελικό χαρακτηρίζοντάς την την καλύτερη ομάδα του EuroBasket 2025.

Ο πρώτος προημιτελικός του EuroBasket 2025 κρίθηκε πολύ νωρίς, με την Τουρκία να επικρατεί της Πολωνίας με 91-77, σφραγίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ελλάδα-Λιθουανία (9/9, 21:00).

Ο Εργκίν Αταμάν μετά την πρόκριση της Τουρκίας για πρώτη φορά από το 2001, μίλησε για το ενδεχόμενο να συναντήσει την Ελλάδα στον ημιτελικό, ενώ την χαρακτήρισε την καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης όσον αφορά το ρόστερ.

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι και πιστεύω κι εσείς οι δημοσιογράφοι θα είστε χαρούμενοι γιατί ο Σενγκούν κατάφερε το triple touble απόψε κι επίτέλους μπορείτε να προσθέσετε άλλον έναν παίκτη στην ιστορία. Ξέρουμε ότι έχουμε μεγαλύτερο βάθος σαν ομάδα, αλλά η Πολωνία είναι μια πολύ δυναμική ομάδα. Βάλαμε τον Χαζάρ πάνω στον Λόιντ και τον Όσμαν στον Πονίτκα και είχαμε επιτυχία στην άμυνά μας. Επιθετικά βρήκαμε πολλούς πόντους στον αιφνιδιασμό και κρατήσαμε τον έλεγχο του αγώνα. Μας βοήθησε και ο Κροκμάζ με την εμπειρία του και το σκοράρισμά του. Κάναμε κάποια λάθη, όταν ο Σενγκούν πέτυχε το triple double, αλλά ποτέ δεν χάσαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Θα παίξουμε έναν ιστορικό ημιτελικό μετά το 2001 καιθα περιμένουμε ποια ομάδα θα αντιμετωπίσουμε κι αν θα αντιμετωπίσουμε τους... παίκτες μου».

Για τον Όσμαν: «Είχε ένα θέμα στον αστράγαλο, ήθελε να παίξει στο τελευταίο δεκάλεπτο, αλλά έκρινα ότι είναι επικίνδυνο. Είναι δύσκολο να κάνω κάποιο σχόλιο. Το καλό για εμάς είναι ότι έχουμε 3 μέρες μέχρι τον ημιτελικό και αν ξέρω τον Τσέντι, ξέρω σίγουρα ότι θα είναι στο παρκέ και ότι 100% θα το θέλει».

Για την πιθανότητα να αντιμετωπίσει την Ελλάδα στον ημιτελικό: «Ειλικρινά θέλω να πω πως έχω πολύ έντονο συναίσθημα για τους Έλληνες και το ελληνικό μπάσκετ. Σε αυτή την ομάδα έχω πέντε παίκτες, αλλά και ξέρω παίκτες από τον Ολυμπιακό, έχουν τον Γιάννη... Η Ελλάδα όσον αφορά το ρόστερ, ίσως είναι η καλύτερη αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι αναφορικά με το ρόστερ που έχει είναι η καλύτερη ομάδα. Σαν προπονητής, κανείς δεν θέλει να παίξει κόντρα στην Ελλάδα στον ημιτελικό. Έχω όμως πέντε παίκτες εκεί, είμαι κοντά με την κουλτούρα τους και την χώρα κι ελπίζω να κερδίσουν, ώστε να είναι το πεπρωμένο μου να παίξω απέναντί τους στον ημιτελικό. Θα είναι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού σε εμάς και πέντε στην Ελλάδα, άρα 7 παίκτες μου στον αγώνα».