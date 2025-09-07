Για την Ρουμανία αναχωρεί η ΑΕΚ για το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας. Φιλικά με Κλουζ και Βάλτσεα.

Η ΑΕΚ έφυγε από τις Ιταλικές Άλπεις με απολογισμό μια νίκη και μια ήττα στα φιλικά, αφού επικράτησε της Κρεμόνα και ηττήθηκε από την Τρέντο. Η Βασίλισσα αναχωρεί για Ρουμανία για το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας της. Εκεί θα κοντραριστεί με Κλουζ τη Δευτέρα στις 19:00, ενώ μια μέτα την ίδια ώρα θα αντιμετωπίσει στην Βάλτσεα. Την αποστολή θ’ ακολουθήσει και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ

Για το τελευταίο στάδιο προετοιμασίας της στο εξωτερικό ετοιμάζεται η «Βασίλισσα».

Η προπόνηση στο AEK BC Academy Sports Center ολοκληρώθηκε και οι «κιτρινόμαυροι» αναχωρούν για «Ελ. Βενιζέλος», προκειμένου για το ταξίδι στη Ρίμνικου Βάλτσεα της Δυτικής Βλαχίας, μέσω Βουκουρεστίου. Την αποστολή θ’ ακολουθήσει και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Η ΑΕΚ θ’ αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια της χώρας Κλουζ (αύριο, 08/09, 19:00) και την τοπική Βάλτσεα (Τρίτη, 09/09, 19:00).

Και οι δύο αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στο «Sala Sporturilor Traian».