Η Ελλάδα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Λιθουανία για την πρόκριση στους ημιτελικούς του EuroBasket 2025 και το Gazzetta υπογραμμίζει το γεγονός ότι η εθνική της Βαλτικής δεν είναι μόνο ο Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Το «ταξίδι» της Εθνικής συνεχίζεται στο EuroBasket 2025. Μετά τη νίκη με 84-79 επί του Ισραήλ, η Ελλάδα εξασφάλισε την πρόκρισή της στα προημιτελικά της διοργάνωσης, έχοντας φτάσει πλέον στους κορυφαίους «8» του τουρνουά.

Επόμενος αντίπαλος της «γαλανόλευκης» η Λιθουανία. Μία εθνική με σταθερή και καλή παρουσία στην ιστορία της διοργάνωσης, η οποία παρά το... σοκ που πέρασε φάνηκε να έχει δυνάμεις ώστε να συνεχίσει και έφτασε πλέον ένα βήμα πριν από τα ημιτελικά, έχοντας κάνει την έκπληξη στους «16» αποκλείοντας την οικοδέσποινα Λετονία (88-79).

Το Gazzetta γράφει για τον επερχόμενο αντίπαλο της Εθνικής και υπογραμμίζει ότι μπορεί το μεγάλο όνομα αυτή τη στιγμή να είναι ο Γιόνας Βαλαντσιούνας αλλά δεν είναι ο μοναδικός παίκτης τον οποίο θα πρέπει να προσέξει το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη το βράδυ της Τρίτης (9/9, 21:00).

Ο Βαλαντσιούνας και η παρέα του

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, ύστερα από ένα καλοκαίρι μέσα στο οποίο το όνομά του απασχόλησε κατά πολύ την ελληνική αθλητική επικαιρότητα καθώς είχε έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Παναθηναϊκό AKTOR, ωστόσο η μεταγραφή «χάλασε» καθώς οι Ντένβερ Νάγκετς τον υπολογίζουν κανονικά μέσα στο ρόστερ της επόμενης σεζόν, αυτή τη στιγμή είναι ο ηγέτης της Λιθουανίας στο EuroBasket μετρώντας κατά μέσο όρο από 14,3 πόντους με 5,3 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ σε 17,4 λεπτά εντός παρκέ.

Κοιτώντας κανείς ωστόσο τα νούμερα της εθνικής από τη Βαλτική, θα παρατηρήσει ότι δεν είναι ο μόνος ο οποίος προσφέρει σημαντική βοήθεια στο ρόστερ του Ρίμας Κουρτινάιτις.

Αφήνοντας εκτός τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις που αποτελούσε τον ηγέτη της ομάδας μέχρι και τον σοβαρό τραυματισμό του (μετρούσε 17,3 πόντους με 8,5 ασίστ), το κενό του ως έναν βαθμό στην περιφέρεια φαίνεται ότι μπορεί να το καλύψει ο Άρνας Βέλιτσκα.

Ο πόιντ γκαρντ της Νεπτούνας έχει μέχρι στιγμής από 10,3 πόντους ενώ προσφέρει επίσης από 5,2 ασίστ σε 21 λεπτά συμμετοχής, έχοντας σημειώσει στα τελευταία δύο παιχνίδια 14+ πόντους. Μάλιστα, κόντρα στη Λετονία όπου η Λιθουανία έκανε την έκπληξη και νίκησε, ολοκλήρωσε με 21 πόντους και 11 ασίστ.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δύναμη της Λιθουανίας από τη γραμμή των ψηλών αφού ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ της μετά τον Βαλαντσιούνας είναι ο Αζουόλας Τουμπέλις. Ο φόργουορντ της Ζάλγκιρις έχει κατά μέσο όρο από 11,3 πόντους με 8,2 ριμπάουντ.

Ένας ακόμη παίκτης που μπορεί να μην έχει διψήφιο αριθμό μέσο όρο πόντων, ωστόσο προσφέρει και αυτός πολύτιμη βοήθεια, είναι ο Μάρεκ Μπλάζεβιτς. Ο 24χρονος σέντερ της Τόφας, έχει από 8,2 πόντους ενώ παράλληλα, στα 17,4 λεπτά που περνάει εντός παρκέ έχει επίσης από 5,6 πόντους και 1,6 ασίστ.

Τα ποσοστά ευστοχίας

Η Λιθουανία είναι μία ομάδα η οποία στο φετινό EuroBasket σημειώνει κατά μέσο όρο από 86,5 πόντους. Παράλληλα, μπορεί να έχει 71,2% στις βολές με 19,3/27,2, ωστόσο το κομμάτι όπου δεν τα έχει πάει καθόλου καλά μέχρι στιγμής είναι τα τρίποντα. Πιο συγκεκριμένα, ενώ στα δίποντα έχει 58,5% (25,3/43,3), πίσω από τη γραμμή των 6,75 μέτρων έχει μόλις 27% με 5,5/20,3.

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα της Λιθουανίας στο EuroBasket 2025.