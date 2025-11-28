Μεγάλη Βρετανία -Λιθουανία 88-89: Ο Σαργκιούνας ντύθηκε...Μακ Γκρέιντι
Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ο 26χρονος γκαρντ ήταν... Ρέτζι Μίλερ και Τρέισι ΜακΓκρέιντι μαζί κάνοντας πράγματα και θαύματα στην «Copper Box Arena» του Λονδίνου.
Αν και όλα έδειχναν ότι η Μεγάλη Βρετανία θα κέρδιζε την Λιθουανία, ο διεθνής παίκτης της Ρίτας δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα! Με τρίποντο στα 15'' μείωσε σε 87-83, ακολούθησαν 1/2 βολές του Μάιλς Χέσον για το 88-83, ο Σαργκιούνας ευστόχησε σε δεύτερο σερί τρίποντο για το 88-86 στα 3.5'' για το τέλος ενώ υπήρξε και συνέχεια.
Οι Βρετανοί έκαναν τραγικό λάθος στην επαναφορά της μπάλας με τον Καρλ Γουίτλ, ο Σαργκιούνας έκλεψε την μπάλα και με νέο τρίποντο, buzzer beater, χάρισε στους Λιθουανούς μια μεγάλη και ανέλπιστη νίκη με 89-88!
Δείτε την τρομερή ανατροπή με πρωταγωνιστή τον Σαργκιούνας..
Greatest comebacks I've seen:— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) November 27, 2025
1995 | Reggie Miller
2004 | Tracy McGrady
2025 | Ignas Sargiūnas#FIBAWC | #StepItUp pic.twitter.com/TwuVya5xBe
...και θυμηθείτε τι έχει κάνει ο Τρέισι ΜακΓκρέιντι...
...και ο Ρέτζι Μίλερ
