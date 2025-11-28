Ο Ίγκνας Σαργκιούνας με 3 τρίποντα σε διάστημα 15 δευτερόλεπτων ανέτρεψε διαφορά 7 πόντων και χάρισε στη Λιθουανία τη νίκη μέσα στο Λονδίνο επί της Μ. Βρετανίας (89-88)!

Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ο 26χρονος γκαρντ ήταν... Ρέτζι Μίλερ και Τρέισι ΜακΓκρέιντι μαζί κάνοντας πράγματα και θαύματα στην «Copper Box Arena» του Λονδίνου.

Αν και όλα έδειχναν ότι η Μεγάλη Βρετανία θα κέρδιζε την Λιθουανία, ο διεθνής παίκτης της Ρίτας δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα! Με τρίποντο στα 15'' μείωσε σε 87-83, ακολούθησαν 1/2 βολές του Μάιλς Χέσον για το 88-83, ο Σαργκιούνας ευστόχησε σε δεύτερο σερί τρίποντο για το 88-86 στα 3.5'' για το τέλος ενώ υπήρξε και συνέχεια.

Οι Βρετανοί έκαναν τραγικό λάθος στην επαναφορά της μπάλας με τον Καρλ Γουίτλ, ο Σαργκιούνας έκλεψε την μπάλα και με νέο τρίποντο, buzzer beater, χάρισε στους Λιθουανούς μια μεγάλη και ανέλπιστη νίκη με 89-88!

Δείτε την τρομερή ανατροπή με πρωταγωνιστή τον Σαργκιούνας..

Greatest comebacks I've seen:



1995 | Reggie Miller

2004 | Tracy McGrady

2025 | Ignas Sargiūnas#FIBAWC | #StepItUp pic.twitter.com/TwuVya5xBe — FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) November 27, 2025

...και θυμηθείτε τι έχει κάνει ο Τρέισι ΜακΓκρέιντι...

...και ο Ρέτζι Μίλερ