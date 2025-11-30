Η Ιταλία λίγο έλειψε να... αυτοκτονήσει αλλά στο τέλος κατάφερε να πάρει τη νίκη μέσα στην Κλαϊπέντα επί της γηπεδούχου Λιθουανίας με 82-81.

Δύο ημέρες μετά την απρόσμενη εντός έδρας ήττα από την Ισλανδία με 76-81, η Ιταλία κατάφερε να αντιδράσει και να νικήσει μέσα στην «Svyturio Arena» τη Λιθουανία με 82-81.

Στο τέλος λίγο έλειψε η Λιθουανία να... ξανακλέψει τη νίκη με buzzer beater όπως είχε κάνει με τον Σαργκιούνας κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία ωστόσο το σουτ του Βελίτσκα με την εκπνοή δεν βρήκε στόχο. Με αυτή τη νίκη η ομάδα του Λούκα Μπάνκι άνοιξε λογαριασμό (1-1) στα Προκριματικά του World Cup, ενώ οι Λιθουανοί γνώρισαν την 1η τους ήττα (1-1).

Πρώτος σκόρερ και καλύτερος του παρκέ ήταν ο Γκαμπριέλε Πρόσιντα με 24 πόντους και 5/11 τρίποντα ωστόσο ο παίκτη της τελευταίας στιγμής ήταν ο Νίκο Μάνιον (15π., 4ασ.) ο οποίος πέτυχε ουσιαστικά το νικητήριο καλάθι με 7'' να απομένουν για το τέλος. Επίσης ξεχώρισε και ο Τόνουτ με 16 πόντους και 2/4 τρίποντα.

Για τους Λιθουανούς ο Ίγκνας Σαργκιούνας είχε 18 πόντους με 3/5 τρίποντα, ενώ ακολούθησαν οι Μπλάζεβιτς (14π., 13ριμπ.), Βελίτσκα (12π., 7ασ.)., Ρατζεβίτσιους (12π., 5ριμπ.) και Ρουμπασταβίτσιους (12π., 2/5τρ.)

Στο ματς αγωνίστηκε και ο... εντός των επόμενων ημερών νέος παίκτης του ΠΑΟΚ, Αρτούρας Γκουντάιτις, ο οποίος είχε 5 πόντους με 1/5 δίποντα, 3/4 βολές και 3 ριμπάουντ σε 10:11 συμμετοχής.

Τα δεκάλεπτα: 19-16, 39-34, 54-54, 81-82.