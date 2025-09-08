H Μarca ανέφερε τους 4 πιθανούς αντικαστάτες του Σέρτζιο Σκαριόλο στην Εθνική Ισπανίας.

Η Ισπανία απέτυχε στο Eurobasket 2025, αφού η Ελλάδα στο μεγάλο ματς της τελευταίας αγωνιστικής, τη νίκησε και την απέκλεισε. Οι Ίβηρες δεν πέρασαν ούτε τον όμιλο και ήδη σχεδιάζουν την επόμενη μέρα, η οποία θα τους βρει χωρίς τον Σέρτζιο Σκαριόλο στον πάγκο.

Ο Σκαριόλο έχει 4 χρυσά μετάλλια και 1 χάλκινο σε Eurobasket στον πάγκο της Ισπανίας, ένα χρυσό σε Παγκόσμιο το 2019, ενώ έχει πανηγυρίσει ασημένιο και χάλκινο στους Ολυμπιακούς. Το κενό του είναι τεράστιο.

Σύμφωνα με την Μarca τέσσερις είναι οι πιθανοί αντικαταστάτες του εμβληματικού Σκαριόλο. Ο λόγος για τους Τσους Ματέο που κατέκτησε τη Euroleague με τη Ρεάλ το 2023, ο Πάμπλό Λάσο (θρύλος της Ρεάλ με κατακτήσεις Euroleague και εγχώριες), ο Τσάβι Πασκουάλ που μεγαλούργησε στον πάγκο της Μπάρτσα στο παρελθόν ενώ έκατσε και σε εκείνον του Παναθηναϊκού και τέλος ο Χάουμε Πονσαρνάου.

Απόφαση δεν έχει παρθεί ακόμα, αλλά στην Ισπανία θέλουν να επιστρέψουν δυνατά στις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις μετά το στραπάτσο στο φετινό Eurobasket.