Η Σερβία αποκλείστηκε πρόωρα από τη συνέχεια του Eurobasket 2025 έχοντας πραγματοποιήσει η Φινλανδία το μεγάλο «μπαμ» στη φάση των «16» και το Gazzetta στέκεται στα πεπραγμένα του Βασίλιε Μίτσιτς, ο οποίος κινήθηκε πολύ χαμηλά σε αυτήν την διοργάνωση.

Ο φετινός αποκλεισμός της εθνικής Σερβίας στη φάση των «16» του Eurobasket 2025 συνιστά μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία της διοργάνωσης.

Οι Σέρβοι ταξίδεψαν στη Ρίγα ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, αλλά στο πιο κρίσιμο παιχνίδι (μέχρι το επόμενο που θα ακολουθούσε) δεν δικαίωσαν τις προσδοκίες και γνώρισαν την ήττα σοκ από τη Φινλανδία του φοβερού και τρομερού Λάουρι Μάρκανεν με αποτέλεσμα να αποκλειστούν από τα προημιτελικά.

Όπως ήταν λογικό και επόμενο, τα φώτα δημοσιότητας είχαν πέσει πρωτίστως πάνω στον Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος αποτελούσε και τον απόλυτο σούπερ σταρ της ομάδας. Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς ακολουθούσε ωστόσο ατύχησε να τραυματιστεί και να τεθεί νοκ άουτ από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Μπορεί η ομάδα να αποδυναμώθηκε αλλά και πάλι είχε το βάθος και την ποιότητα στο ρόστερ.

Αν μη τι άλλο πολλά είχαν στηριχθεί και πάνω στον Βασίλιε Μίτσιτς, ο οποίος είχε μονοπωλήσει τα μεταγραφικά σενάρια του καλοκαιριού όντας το μήλον της έριδος για πολλές ομάδες. Τελικά αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στο Ισραήλ και δη στην Χάποελ Τελ Αβίβ γεμίζοντας τον τραπεζικό του λογαριασμό κατά 15 εκατομμύρια ευρώ την επόμενη τριετία. Πλέον αποτελεί τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη της Ευρώπης, αλλά στο Eurobasket δεν δικαιολόγησε ούτε στο...ελάχιστο τον ντόρο που έγινε γύρω από το όνομά του.

Οι αριθμοί αποτελούν τον πλέον αδιάψευστο μάρτυρα για του λόγου το αληθές.

Αν και αποτελεί «πριμαντόνα» της Σερβίας, ο «Βάσα» δεν κέρδισε την εμπιστοσύνη του Σβέτισλαβ Πέσιτς με αποτέλεσμα να έχει περισσότερο συμπληρωματικό ρόλο και σε καμία περίπτωση πρωταγωνιστικό όπως θα περίμεναν οι περισσότεροι.

Σε κανένα από τα έξι ματς της Σερβίας δεν αγωνίστηκε για περισσότερο από 18 λεπτά ενώ σε δύο από αυτά είχε μονοψήφιο αριθμό σε λεπτά συμμετοχής ενώ έμεινε και άποντος!

Συγκεκριμένα ο Μίτσιτς είχε κατά μέσο όρο 13.4 λεπτά ανά αγώνα στο Eurobasket 2025 μετρώντας κατά μέσο όρο 4 πόντους, 1.8 ασίστ και 1.2 ριμπάουντ, ενώ σούταρε με 34.6% στα σουτ εντός παιδιάς με 9/26, εκ των οποίων 5/10 δίποντα (50%) και 4/16 τρίποντα (25%).