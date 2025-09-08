Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν μυθικός απέναντι στο Ισραήλ, όμως οι μόλις 2 βολές που πήρε στο νοκ άουτ της φάσης των 16 του EuroBasket 2025 προκαλούν εντύπωση.

Τι σημαίνει όμως αυτό; Σημαίνει ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε πάνω του 30 κατοχές, με τον Έλληνα σταρ να πηγαίνει μόνο δύο φορές στη γραμμή των βολών και τις δύο σε φάσεις που πήρε καλάθι και φάουλ!

Αυτό προξενεί κάποια εντύπωση, καθώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος σούταρε 9.6 βολές ανά αγώνα, σε ένα παιχνίδι πολύ physical και που 30 κατοχές πέρασαν από τα χέρια του, σύμφωνα με τους διαιτητές, μόνο δύο φορές δέχθηκε αρκετά... σκληρό μαρκάρισμα για να πάει στη γραμμή.