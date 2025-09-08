EuroBasket, Αντετοκούνμπο; Θηρίο ο Γιάννης με 37άρα απέναντι στο Ισραήλ!
Η Ελλάδα επικράτησε του Ισραήλ με 84-79 και «πέταξε» για την «8άδα», με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι, χαρίζοντας θέαμα και ουσία στους θεατές.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σταμάτησε στους 37 πόντους, έχοντας με 18/23 εντός παιδιάς (18/21 δίποντα, 0/2 τρίποντα), 1/2 βολές, 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 37 στο σύστημα αξιολόγησης.
