Σλούκας: «Μια solid νίκη σε ένα παιχνίδι που το χρειαζόμασταν»

O Kώστας Σλούκας μίλησε μετά την πρόκριση της Ελλάδας και τόνισε πως το Ισραήλ ήταν σκληρός αντίπαλος.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε την Ελλάδα στη νίκη κόντρα στο Ισραήλ με 84-79, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket 2025, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία (9/9)!

Ο Κώστας Σλούκας μίλησε μετά το ματς και στάθηκε στα ριμπάουντ μεταξύ άλλων, αλλά και στην άμυνα της ομάδας.

«Ήταν ένα πολύ σκληρός αντίπαλος. Ελέγξαμε το παιχνίδι αρκετά καλά. Η άμυνα ήταν εκεί, περιορίσαμε τα ατού τους. Ελέξγαμε τα ριμπάουντ και ήταν μια solid νίκη σε ένα παιχνίδι που το χρειαζόμασταν. Το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα σουτ. Είναι η άμυνα, τα ριμπάουντ, το hustling. Γενικότερα, η εικόνα που είχα εγώ είναι ότι ήταν μια solid νίκη. Όλα τα παιδιά θέλουμε να προχωρήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε.

Το επόμενο παιχνίδι με την Λιθουανία θα είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, ειδικά στο 5 εναντίον 5 και θέλουμε πιο καθαρό μυαλό στο τέλος για να “καθαρίσουμε” τα παιχνίδια. Η Λιθουανία είναι δυνατή ομάδα, έχει βαριά κορμιά. Δεν την έχω δει πολύ, αλλά έχουμε το χρόνο να μας προετοιμάζει ο κόουτς», ήταν τα λόγια του.