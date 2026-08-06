Κατσικάρης: «Όταν συσπειρώνεται αυτή η Εθνική μπορεί να καταφέρει πολύ όμορφα πράγματα»

Ο Φώτης Κατσικάρης φιλοξενήθηκε στο WEB Radio της ΕΟΚ και μίλησε για την ερχόμενη σεζόν στην GBL, καθώς και για την Εθνική Ανδρών και τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στο WEB Radio της ΕΟΚ φιλοξενήθηκε ο Φώτης Κατσικάρης και μίλησε για διάφορα θέματα που αφορούν το ελληνικό μπάσκετ.

Ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός τοποθετήθηκε για τη Stoiximan GBL, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη που ανεβαίνουν, ενώ αναφέρθηκε και στην Εθνική Ανδρών και τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Φώτης Κατσικάρης:

Για τη βελτίωση που υπάρχει στη GBL: «Έχει γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα αλλά και πιο υγιές, σε σχέση με πιο παλιά που υπήρχαν και οικονομικά προβλήματα σε ομάδες. Πλέον δε νομίζω ότι υπάρχουν ομάδες που να έχουν να αντιμετωπίσουν τέτοια θέματα. Ελπίζω πραγματικά ν’ απολαύσουμε αυτόν τον ανταγωνισμό που θα δούμε την επόμενη χρονιά και να μη μπούμε σε διαδικασίες που θα επικρατεί η τοξικότητα».

Για τη δυναμική που ξαναποκτούν Άρης και ΠΑΟΚ: «Είναι δύο ομάδες με πολύ μεγάλη ιστορία και είναι πάρα πολύ καλό το ότι βρέθηκαν δύο δυνατοί επενδύτες και επένδυσαν σ’ αυτές με σκοπό να τις κάνουν και πάλι μεγάλες. Ξέρουμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια περιοχή που ζει για το μπάσκετ, άρα μόνο θετικό είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα το γεγονός πως μετά από τόσα χρόνια, που είχαμε μόνο δύο ομάδες, εμφανίστηκαν άλλες δύο, εξίσου ιστορικές, και μια πόλη που ζει γι’ αυτό. Τώρα μένει να δούμε πώς θα το διαχειριστούν όλο αυτό. Είναι σημαντικό, όμως, ότι έχει γίνει το πρώτο βήμα».

Για τον ανταγωνισμό μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού: «Είναι δύο φιλόδοξα κλαμπ, που το ένα “τραβάει” το άλλο. Ανέκαθεν συνέβαινε αυτό, τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στην Ευρωλίγκα. Επέστρεψε ο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, το οποίο ήταν σημαντικό για τον σύλλογο του “τριφυλλιού”, ότι επιστρέφει ένας άνθρωπος που έχει αφήσει το στίγμα του στο κλαμπ. Έκαναν εντυπωσιακές κινήσεις και στα μεταγραφικά και σίγουρα σήμερα που μιλάμε όλα είναι ωραία, έχουν φτιαχτεί τα ρόστερ και αναμένουμε να ξεκινήσουν. Το πιο σημαντικό κατά τη διάρκεια της σεζόν θεωρώ πως θα είναι η διαχείριση του ρόστερ αυτού.

Λόγω και του βάθους που έχουν επιλέξει να έχουν και οι δύο ομάδες, θεωρώ ότι το πώς θα το διαχειριστούν αυτό θα είναι το πιο σημαντικό για την πορεία τους».

Για το εγχείρημα του ΝΒΑ Europe: «Έχω πάρα πολλές αμφιβολίες, όχι για το αν θα γίνει, αλλά για το αν θα πετύχει. Κι αυτό γιατί στην Ευρώπη έχουμε άλλη κουλτούρα, εντελώς διαφορετική απ’ αυτήν που έχουν στην Αμερική σχετικά με το πώς αντιλαμβανόμαστε το μπάσκετ. Το NBA είναι μια “μηχανή” που βγάζει λεφτά, άρα δεν ξέρω κατά πόσο θα έρθει στην Ευρώπη και θα πείσει κάποιους επενδυτές να πάνε σε πόλεις για να φτιάξουν ένα πρωτάθλημα ακόμα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα μπορεί να γίνει.

Και δεν ξέρω κατά πόσο θα καταφέρει να σταθεί αν δεν κάνει και συνεργασία με την Ευρωλίγκα. Ακόμη, ωστόσο, μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε για το τι και το πώς θα γίνει».

Για το επερχόμενο «παράθυρο» της Εθνικής Ανδρών: «Είναι πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν το πώς θα εμφανιστεί η Εθνική. Φυσικά και υπάρχει ακόμη η δυνατότητα να περάσουμε και είμαι σίγουρος ότι μετά από τις δύο ήττες που είχαμε και τις συνθήκες που επικρατούν αυτήν τη στιγμή θα συσπειρωθεί η ομάδα. Ξέρουμε όλοι πως όταν συσπειρώνεται αυτή η Εθνική μπορεί να “κυνηγήσει” και να καταφέρει πολύ όμορφα πράγματα.

Φυσικά, δεν είναι εύκολο, αλλά αποτελεί και ένα έξτρα κίνητρο για όλους. Οπότε, θεωρώ, η διαθεσιμότητα των παικτών που θα είναι και η πνευματική κατάσταση στην οποία θα εμφανιστούν, θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο για την πορεία μας. Είναι καλή περίοδος πιστεύω. Είμαι σίγουρος ότι όλα τα παιδιά είναι υπεύθυνα και θα καταφέρουν να κάνουν σωστή προετοιμασία, με το μυαλό τους συγκεντρωμένο εκεί, με σκοπό να παρουσιάσουν μια διαφορετική εικόνα απ’ αυτήν που είδαμε στο τελευταίο “παράθυρο”».