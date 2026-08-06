Ευρωμπάσκετ U18 Γ: Με Λιθουανία η Εθνική Νεανίδων – Το πρόγραμμα των προημιτελικών και οι διασταυρώσεις

Η Εθνική Νεανίδων έμαθε τον αντίπαλό της στα προημιτελικά του Eurobasket U18 Β΄Κατηγορίας.

Μετά το 4/4 στη φάση των ομίλων, η Εθνική Νεανίδων καλείται να αντιμετωπίσει τη Λιθουανία για την πρόκριση στα ημιτελικά.

Οι παίκτριες του Βασίλη Μασλαρινού θα αντιμετωπίσουν, συγκεκριμένα, το βράδυ της Παρασκευής (7/8, 21:00) τη Λιθουανία, με την χώρα μας να περνά αήττητη στα προημιτελικά, ενώ η «Λιέτουβα» βρέθηκε εκεί μετά από μια τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή του δικού της ομίλου, υστερώντας της Αυστρίας και υπερτερώντας της Ιρλανδίας.

Εφόσον η «γαλανόλευκη» τα καταφέρει και προκριθεί, τότε θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα σε Ρουμανία και Βουλγαρία, που θα διεξαχθεί στις 18:30. Στην άλλη πλευρά, ο νικητής του Ισραήλ-Ισλανδία θα περιμένει τον νικητή του Αυστρία-Μεγάλη Βρετανία.

Το πρόγραμμα των προημιτελικών του Ευρωμπάσκετ U18 Β’ Κατηγορίας (7/8):

Ρουμανία-Βουλγαρία (47 – 18:30)

Ελλάδα -Λιθουανία (48 – 21:00)

-Λιθουανία (48 – 21:00) Ισραήλ-Ισλανδία (49 – 13:30)

Αυστρία-Μεγάλη Βρετανία (50 – 16:00)

Ημιτελικοί (8/8):

Νικητής 47-Νικητής 48 (61 – 18:30)

Νικητής 49-Νικητής 50 (62 – 21:00)

Μικρός τελικός (9/8):

Ηττημένος 61-Ηττημένος 62 (18:30)

Τελικός (9/8):