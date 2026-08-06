Θανάσης Σπανούλης: «Ο στόχος είναι να πάρουμε μετάλλιο»

Ο Θανάσης Σπανούλης μίλησε στο Site της ΕΟΚ με αφορμή το Eurobasker U16 που βρίσκεται προ των πυλών.

Η Ελλάδα θα συμμετάσχει στο Eurobasket U16 (07-15/08), με τον Θανάση Σπανούλη να πραγματοποιεί δηλώσεις ενόψει του τουρνουά.

Ο ίδιος έθεσε τον στόχο της Εθνικής, λέγοντας: «Ο στόχος μας είναι να πάμε όσο καλύτερα μπορούμε, θα θέλαμε να πάμε για ένα μετάλλιο, αυτός είναι ο στόχος».

Στην ερώτηση με τι θα είναι ο ίδιος χαρούμενος στο τέλος της διαδρομής απαντά με χαμόγελο και χωρίς δισταγμό: «Να πάρουμε ένα μετάλλιο και γιατί όχι το χρυσό».

«Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα και σωματικά, αλλά και πνευματικά. Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε βρούμε μπροστά μας σε κάθε παιχνίδι».

Στο μυαλό του βρίσκονται τα λόγια του προπονητή του, Δημήτρη Μισιακού: «Μας έχει πει ότι πάνω από όλα είναι η ψυχή. Να δίνουμε το 100% μέσα στο γήπεδο. Όταν παίζουμε με ψυχή και επαφή δεν μπορεί να μας νικήσει κανείς».

Για τον ίδιο το μπάσκετ είναι μια σταθερά στη ζωή του από τη στιγμή που γεννήθηκε: «Το μπάσκετ είναι τα πάντα. Είναι αυτό που αγάπησα από όταν ήμουν πολύ μικρός, το πρώτο πράγμα που μου άρεσε και από τεσσάρων χρονών έβαλα στο μυαλό μου ότι θέλω να γίνω μπασκετμπολίστας».

Το Ευρωμπάσκετ U16 είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, καθώς είναι η πρώτη μεγάλη διοργάνωση γι’ αυτή τη γενιά: «Είναι τιμή που βρισκόμαστε εδώ. Είναι μια μεγάλη διοργάνωση, είναι επτά παιχνίδια, εκ των οποίων οι τέσσερις είναι «τελικοί». Θα δώσουμε το 100% σε κάθε παιχνίδι ό.τι και να γίνει. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και να είμαστε ομάδα. Είναι τιμή να βρίσκεσαι στην Εθνική Ομάδα».

Το πρώτο βήμα θα γίνει απέναντι στην Ισπανία: «Θεωρείται από τις πιο δυνατές ομάδες, παρόλα αυτά δεν φοβόμαστε κανέναν και καμία ομάδα. Ξέρουμε ποιοι είμαστε και είμαστε προετοιμασμένοι».