EuroBasket 2025, Ντόντσιτς: «Παράνοια» των media για μία δήλωσή του (vid)
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης
Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε... πράγματα και θαύματα στο νοκ άουτ παιχνίδι των «16» ανάμεσα στην Ιταλία και την Σλοβενία (77-84) και πήρε το εισιτήριο για τις 8 καλύτερες ομάδες του Eurobasket 2025, εκεί όπου περιμένει ήδη η Γερμανία.
Ο Ντόντσιτς τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 42 πόντους με 6/8 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 15/16 βολές, 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 3 κλεψίματα και 4 λάθη σε 33:17 λεπτά συμμετοχής.
Mετά το φινάλε της αναμέτρησης media από όλες τις χώρες μαζεύτηκαν στη μικτή ζώνη για να αποσπάσουν μία δήλωση από τον Σλοβένο σταρ.
