O Λούκα Ντόντσιτς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της πρόκρισης της Σλοβενίας στα προημιτελικά του EuroBasket 2025 με όλα τα media να... κρέμονται από τα χείλη του για μία δήλωση.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε... πράγματα και θαύματα στο νοκ άουτ παιχνίδι των «16» ανάμεσα στην Ιταλία και την Σλοβενία (77-84) και πήρε το εισιτήριο για τις 8 καλύτερες ομάδες του Eurobasket 2025, εκεί όπου περιμένει ήδη η Γερμανία.

Ο Ντόντσιτς τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 42 πόντους με 6/8 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 15/16 βολές, 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 3 κλεψίματα και 4 λάθη σε 33:17 λεπτά συμμετοχής.

Mετά το φινάλε της αναμέτρησης media από όλες τις χώρες μαζεύτηκαν στη μικτή ζώνη για να αποσπάσουν μία δήλωση από τον Σλοβένο σταρ.

