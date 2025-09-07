Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε... παπάδες κόντρα στους Ιταλούς με και οδήγησε την Σλοβενία στους 8 του Eurobasket 2025. Απολαύστε την εμφάνιση του.

Σαν... βαρέλι του έβλεπε ο Λούκα Ντόντσιτς κόντρα στην Ιταλία και η Σλοβενία πέρασε στους 8 του Eurobasket 2025 και εκεί θα παίξει με την Γερμανία. Ο Luka Magic ήταν ασταμάτητος απέναντι στο σύνολο του Ποτζέκο και κουβάλησε τη χώρα του σε άλλο ένα μεγάλο ματς.

Ο σταρ των Λέικερς τελείωσε την αναμέτρηση με 42 πόντους, 10 ριμπάουντ, 6/8 δίποντα, 5/11 τρίποντα και 15/16 βολές, ενώ κατέβασε 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα και 4 λάθη. Με ένα φοβερό 43 στην αξιολόγηση.

Ότι και αν δοκίμασε ο Ποτζέκο δεν μπόρεσε να τον σταματήσει. Ο Ντόντσιτς ήταν απίθανος και η Σλοβενία φυσικά του οφείλει την πρόκριση της. Respect στον ηγέτη Ντόντσιτς.

THE REACTION OF THE ITALIAN FAN SAYS IT ALL. LUKA WITH 20 IN IN THE FIRST QUARTER.#EUROBASKET pic.twitter.com/mLeBcatL0y — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025