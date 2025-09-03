Το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinstat εμβαθύνει στο πρόβλημα της Εθνικής με το αμυντικό ριμπάουντ και το ποσοστό που πρέπει να βελτιωθεί ενόψει των νοκ άουτ του EuroBasket 2025.

Η Βοσνία ήταν η πρώτη ομάδα που φρόντισε να δείξει στην Εθνική μας, ότι το EuroBasket 2025 κρύβει παγίδες σε οποιαδήποτε… στροφή. Με την παρέα του Γιουσούφ Νούρκιτς να υποχρεώνει την Ελλάδα στην πρώτη της ήττα στη διοργάνωση. Η οποία μπορεί να αποδειχθεί και ανώδυνη, αν οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη καταφέρουν να κερδίσουν την Ισπανία στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων.

Η πρώτη θέση είναι στο χέρι της Ελλάδας, αλλά οι ήττες, ειδικά αυτές που τελικά δεν κοστίζουν κάτι, τουλάχιστον προς ώρας, είναι… λίπασμα. Μια ματιά στον καθρέπτη για να κοιτάξεις τις αδυναμίες. Τα κακώς κείμενα εντός παρκέ, τα οποία φυσικά άπαντες γνώριζαν και παλεύουν κάθε μέρα για να τα διορθώσουν, αλλά εμφανίστηκαν σε μεγάλο βαθμό κόντρα στους Βόσνιους.

Ένα τέτοιο, ίσως το μεγαλύτερο από όλα είναι το αμυντικό ριμπάουντ. Ένα πρόβλημα που φανερώθηκε από τα φιλικά της Εθνικής αλλά αποτελεί ακόμα έναν γρίφο για τον Βασίλη Σπανούλη. Και η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο απέναντι στη Βοσνία, το έκανε να διογκωθεί, να πάρει ακραίες διαστάσεις και τελικά τα 19 επιθετικά ριμπάουντ των αντιπάλων να σφίξουν τον κλοιό.

EuroBasket 2025: Οι πεντάδες της Βοσνίας που κυριάρχησαν απέναντι στην Εθνική

Μετά το αρχικό καλό ξεκίνημα της Εθνικής, ακολούθησε η καθίζηση. Αυτό το 18-0 των Βόσνιων το οποίο γύρισε εντελώς το μομέντουμ, έδωσε ελπίδα και τελικά ανάγκασε την Ελλάδα να παραδοθεί.

Φυσικά και οι Βόσνιοι γνώριζαν το ζήτημα της Ελλάδας στο αμυντικό ριμπάουντ. Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης έμαθαν ότι δε θα βρουν μέσα στη ρακέτα τον Γιάννη, που με τα πελώρια χέρια του μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ και σε αυτόν τον τομέα.

Έτσι, η ανατροπή ήρθε με μια double big πεντάδα. Νούρκιτς και Καμένιας πέρασαν ταυτόχρονα στο παρκέ και μέσα σε 5’45’’ έκαναν τη διαφορά. Ανανεώνοντας 7 φορές την επίθεση της Βοσνίας και έχοντας τρεις περισσότερες κατοχές σε αυτό το διάστημα, 16 έναντι 13.

Αυτά τα 5’45’’ έβγαλαν ένα +18 για τη Βοσνία, όπως επίσης +12 χάρισε και η αντίστοιχη πεντάδα με τον Καμένιας και τον Πέναβα, μέσα σε 8’35’’. Δημιουργώντας 22 κατοχές, έναντι 18 της Εθνικής.

Το πρόβλημα που δε λέει να λυθεί

Γιατί λοιπόν υπάρχει τόσο μεγάλο ζήτημα; Αρχικά δε χρειάζεται τους αριθμούς κανείς για να το διαπιστώσει. Το DR% το φανερώνει όμως με τον πλέον εμφατικό τρόπο. Η Ελλάδα έχει το τρίτο χειρότερο ποσοστό στο EuroBasket 2025, με 65.1%, πάνω μόνο από Κύπρο και Μεγάλη Βρετανία.

Αστερίσκος εδώ. Δε συγκρίνουμε ανόμοια πράγματα, ανάμεσα σε ομίλους με ομάδες που δεν παίζουν όλοι με όλους. Δεύτερος αστερίσκος, το δείγμα είναι πάντα μικρό σε τέτοια τουρνουά. Αλλά αυτό δε σημαίνει πως το 65.1% δεν αποτελεί μεγάλο ζήτημα, κοιτώντας μονάχα το νούμερο της Ελλάδας και χωρίς οποιαδήποτε σύγκριση.

Η Ελλάδα χάνει σχεδόν μία στις τρεις κατοχές που διεκδικεί κάτω από το καλάθι της. Κάτι που προφανώς είναι απαγορευτικό για τη συνέχεια, ειδικότερα με ποιοτικές ομάδες στα νοκ άουτ, ενώ εκτός από το πρόβλημα που δημιουργείται στην άμυνα, την ψυχολογία που καταρρακώνεται μετά από ένα χαμένο ριμπάουντ, μπαίνει και φρένο σε οποιαδήποτε απόπειρα για τρανζίσιον.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα λύσει το πρόβλημα;

Θα ήταν αφελές να μην παραδεχτούμε πως αρκετές από αυτές τις μπάλες, τις 19 που χάθηκαν κάτω από το καλάθι της Εθνικής, δε θα είχαν πάει σε ελληνικά χέρια με τον Greek Freak παρόντα. Δεν είναι όμως μόνο αυτός η λύση στο πρόβλημα. Η Εθνική πολλές φορές έχει χαμηλά σχήματα στο παρκέ, είναι αναγκασμένη να το κάνει με βάση το υλικό της.

Ο Παπανικολάου και ο Θανάσης στο «4», ο Μήτογλου στο «5», κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά πολλές φορές συναντούν δυσκολία απέναντι σε μεγαλύτερα κορμιά. Εκτός από αυτό το κομμάτι, βέβαια, το μεγαλύτερο ζήτημα είναι στους γκαρντ. Η άμυνα των αλλαγών τους αναγκάζει να δίνουν πολύ σκληρές μάχες με ψηλότερους και δυνατότερους αντιπάλους.

Κακά τα ψέματα, ούτε το μέγεθος έχουν οι Σλούκας, Ντόρσεϊ, Τολιόπουλος, ούτε τα «μούσκουλα» για να πάρουν με ευκολία τέτοιες μάχες. Δεν μπορεί να τους κατηγορήσει κανείς ότι δεν παλεύουν, γιατί ναι, το ριμπάουντ είναι θέμα διάθεσης. Την οποία και έχουν. Τα χαρακτηριστικά που τους κάνουν απαραίτητους είναι διαφορετικά. Μην ξεχνάμε πως εκτός των άλλων, η Εθνική είναι μια ομάδα που χτίζεται στο ίδιο το τουρνουά, αφού έπαιξε πλήρης μονάχα για ένα φιλικό. Κάτι που σημαίνει ότι η άμυνα των αλλαγών και οι αυτοματισμοί της δουλεύονται κατά τη διάρκεια.

Το καλό για την Εθνική, απέναντι στην Ισπανία, την οποία πρέπει να κερδίσει για να πάρει την πρώτη θέση στον όμιλο και να φτιάξει το bracket της, είναι πως και οι Ίβηρες δεν κάνουν… θραύση. Τουναντίον, παρότι έχουν ψηλούς με μέγεθος, έχουν μονάχα 24.6% στο ORB% και βρίσκονται αρκετά χαμηλά στη σχετική λίστα.

Μένει να φανεί αν η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλάξει τα πάντα στο συγκεκριμένο ματς, διότι το 58.5% που μέτρησε η Ελλάδα στο DR% (τα αμυντικά ριμπάουντ που παίρνει, σε σχέση με αυτά που διεκδικεί στη ρακέτα της) απέναντι στη Βοσνία, δεν είναι απλώς απαγορευτικό, αλλά ουσιαστικά απαγορεύει να παίξεις μπάσκετ.

Το DR% της Εθνικής ανά αγώνα στο EuroBasket 2025