Οι αστυνομικές αρχές στη Ρίγα απέκλεισαν τον κεντρικό δρόμο έξω από την Arena Riga για περίπου 20 λεπτά, καθώς εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο, εμποδίζοντας την είσοδο και την έξοδο των εκπροσώπων του Τύπου για λόγους ασφαλείας!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η προπόνηση της Εθνικής Ανδρών στο Olympic Sports Center, το βοηθητικό γήπεδο απέναντι από την Arena Riga, είχε ολοκληρωθεί και οι παίκτες του Ισραήλ είχαν ήδη μπει για τη δική τους προετοιμασία, όταν έγινε γνωστό ότι οι αστυνομικές αρχές απέκλεισαν τον κεντρικό δρόμο που χωρίζει τις δύο εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών, ο λόγος ήταν ο εντοπισμός ύποπτου αντικειμένου, γεγονός που οδήγησε στον αποκλεισμό της περιοχής για λόγους ασφαλείας!

Λίγο αργότερα, οι διοργανωτές εξέδωσαν επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό: «Η αστυνομία έχει αποκλείσει τον δρόμο. Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και 20 λεπτά. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία, η ασφάλεια όλων μας αποτελεί προτεραιότητα».

O έλεγχος ολοκληρώθηκε και η κυκλοφορία μπροστά από το γήπεδο αποκαταστάθηκε.