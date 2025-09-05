Ο Δημήτρης Κατσίβελης τόνισε πως η Ελλάδα πρέπει να βελτιώσει τα κενά διαστήματα για να είναι έτοιμη στο πρώτο παιχνίδι των νοκ άουτ του EuroBasket 2025 απέναντι στο Ισραήλ, ενώ μίλησε και για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Αποστολή στη Ρίγα: Γιάννης Σταυρουλάκης.

Η Ελλάδα έκανε το καθήκον της απέναντι στην Ισπανία και πλέον βρίσκεται στη Ρίγα, όπου και έκανε την πρώτη της προπόνηση ενόψει των νοκ άουτ του EuroBasket 2025. Πλέον ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με το Ισραήλ, την Κυριακή (7/9 - 21:45, Live στο Gazzetta), με τον Δημήτρη Κατσίβελη να απαντά για το τι κρατάει η Εθνική από την πρώτη φάση, αλλά και την προετοιμασία της για το πρώτο νοκ άουτ.

Οι δηλώσεις του Δημήτρη Κατσίβελη

«Το Ισραήλ είναι μια πολύ καλή ομάδα, στηρίζεται στον Άβντιγια αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Έχουμε κάνει ήδη ένα μίτινγκ και έχουμε την αυριανή μέρα για να προετοιμαστούμε για αυτό το νοκ άουτ παιχνίδι».

Για το παιχνίδι με την Ισπανία: «Το χθεσινό ήταν ένα νοκ άουτ, πριν τα νοκ άουτ. Πολύ σκληρό, με ανατροπή στο σκορ, μας βοήθησε αρκετά να προετοιμαστούμε για αυτά τα παιχνίδια που είναι τα πιο σημαντικά του τουρνουά».

Για το τι κρατάει η Εθνική: «Πρέπει να κρατήσουμε τα κομμάτια που είχαμε με τρομερή συγκέντρωση ιδιαίτερα στο αμυντικό κομμάτι. Το spacing σε αρκετά μεγάλο μέρος που είχαμε σε υψηλό επίπεδο και πρέπει να βελτιωθούμε στα κενά διαστήματα αμυντικά και επιθετικά».

Για το πόσο εύκολη είναι η ζωή με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Είναι ένας απίστευτος παίκτης και αθλητής. Ο τρόπος που διαβάζει το παιχνίδι, πώς τραβάει την άμυνα σα μαγνήτης. Κάνει πολύ εύκολη τη δουλειά σε όλους γύρω του».