Το ποστ του Ολυμπιακού για Παπανικολάου: «Μόνο περηφάνια για τον αρχηγό μας, 20 χρόνια πιστός στρατιώτης της γαλανόλευκης»

Ο Ολυμπιακός έκανε ειδική μνεία στον αρχηγό, Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος συμπλήρωσε 168 συμμετοχές με την Εθνική και έπιασε τον Νίκο Γκάλη στη 10η θέση της σχετικής λίστας.

Ο Κώστας Παπανικολάου υπήρξε ένας από τους καθοριστικότερους παίκτες της Εθνικής, στη νίκη επί της Ισπανίας για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του EuroBasket 2025.

Μία νίκη που μας έφερε στην 1η θέση του ομίλου και μας στέλνει να αντιμετωπίσουμε το Ισραήλ στη φάση των «16» της διοργάνωσης στη Ρίγα. Εκτός από αυτό, βέβαια, για τον Κώστα Παπανικολάου ήταν ένα παιχνίδι ορόσημο.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού και της Εθνικής, συμπλήρωσε 168 συμμετοχές με το «Εθνόσημο» και έπιασε τον Νίκο Γκάλη στην πρώτη δεκάδα των συμμετοχών. Φυσικά πρόκειται να ξεπεράσει τον «Γκάνκστερ» μόλις πατήσει παρκέ στο πρώτο νοκ άουτ, για τη φάση των «16», με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να τον συγχαίρει για τη διαδρομή του με τα «γαλανόλευκα».

Από την Εθνική Παμπαίδων το 2005, ως και το EuroBasket του 2025, ο Παπανικολάου συμπλήρωσε 20 χρόνια ως πιστός στρατιώτης της ομάδας.

Το ποστ του Ολυμπιακού για τον Κώστα Παπανικολάου

«20 χρόνια πιστός στρατιώτης της γαλανόλευκης!

2005 Παμπαίδων ➝ 2025 Αρχηγός Εθνικής Ανδρών

Μόνο περηφάνια για τον αρχηγό μας, που κόντρα στην Ισπανία έφτασε τις 168 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα, ισοφαρίζοντας τον θρυλικό Νίκο Γκάλη, με τον οποίο συγκατοικούν πλέον στην 10η θέση της σχετικής λίστας!».