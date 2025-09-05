Σέγκεφ: «Το μαρκάρισμα του Γιάννη είναι μια αποστολή που ο καθένας προσπαθεί να βρει απαντήσεις»

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ (7/9, 21:45) με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket 2025 και ο Ιτάι Σέγκεφ αναφέρθηκε στον παράγοντα που μπορεί να κρίνει τη νίκη, σχολιάζοντας παράλληλα το μαρκάρισμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Το Ισραήλ είναι ο πρώτος αντίπαλος της Ελλάδας στα νοκ άουτ του EuroBasket 2025 και ο Ισραηλινός σέντερ Ιτάι Σέγκεφ μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου για το συναπάντημα με την Εθνική στους «16», τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τη συνύπαρξη με τον Ντένι Αβντίγια.

Για το μαρκάρισμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Είναι μια αποστολή που κάθε άνθρωπος προσπαθεί να βρει απαντήσεις. Δεν είμαστε ξεχωριστοί. Αρχίζει από τη σκληράδα μας. Δεν είναι υπόθεση ενός. Είναι ομαδική δουλειά. Η Ελλάδα έχει πολλούς ποιοτικούς παίκτες, πέραν του Γιάννη. Είναι δύσκολη αποστολή».

Για τον παράγοντα που μπορεί να κρίνει τη νίκη: «Η Ελλάδα είναι, αν όχι η πιο, σίγουρα μία από τις πιο αθλητικές ομάδες του τουρνουά. Πρέπει να ανταποκριθούμε στην έντασή τους και να δείξουμε πως δεν τους φοβόμαστε. Η πίεση είναι ξεκάθαρα δική τους. Εμείς είμαστε μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις της διοργάνωσης, εκείνοι θεωρούνται φαβορί. Έχουμε δίπλα μας και τους καταπληκτικούς φιλάθλους μας, που μας δίνουν τεράστια ώθηση, και αυτό είναι αποστολή από μόνο του».

Για την ήττα από τη Σλοβενία και αν λειτουργεί ως κίνητρο: «Όπως δείξαμε και μετά τη βαριά ήττα από την Πολωνία στην αρχή του τουρνουά, ξέρουμε να αντιδρούμε. Την επόμενη μέρα νικήσαμε μία από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Έτσι είναι τα τουρνουά: χρειάζεται να προχωράς μπροστά, να μην σε καταβάλει μια ήττα. Αυτό μας λέει και ο προπονητής μας. Σε τέτοιες διοργανώσεις δεν επιτρέπεται να τα παρατάς. Κοιτάς μπροστά και στέκεσαι δίπλα στην ομάδα σου».

Για τη συνύπαρξη με τον Ντένι Άβντιγια: «Ο Ντένι είναι καταπληκτικός, τόσο ως παίκτης όσο και ως προσωπικότητα. Κάνει εξαιρετικό τουρνουά και η παρουσία του στο γήπεδο μας δίνει ενέργεια. Μας βοηθά να βρίσκουμε ελεύθερα σουτ και έχει πολύ θετική επιρροή σε όλους. Ανυπομονούμε για την Κυριακή».