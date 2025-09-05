Η Ρίγα μοσχοβολάει EuroBasket

Η αποστολή της Εθνικής βρίσκεται στη Ρίγα για την τελική φάση του EuroBasket 2025 και το Gazzetta σας μεταφέρει εικόνες από την πρωτεύουσα της Λετονίας, η οποία θα φιλοξενήσει τις 16 ομάδες που προκρίθηκαν από τη φάση των ομίλων και θέλουν να φτάσουν ως το τέλος της διαδρομής, στην Arena Riga.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης, Νίκος Ράπτης

Η Ρίγα αγαπά την παράδοση, αλλά εξελίσσεται συνεχώς. Με ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον αστικό τοπίο που της χαρίζει ο ποταμός Νταουγκάβα, αυτή η μικρή πόλη της Βαλτικής έχει φορέσει τα καλά της για να φιλοξενήσει τις 16 ομάδες που θα συμμετάσχουν στην τελική φάση του EuroBasket 2025.

Στη Ρίγα συνυπάρχουν μεσαιωνικοί πύργοι και αναγεννησιακά παλάτια, μπαρόκ ναοί, εργατικές κατοικίες σοβιετικού τύπου αλλά και ξύλινες μονοκατοικίες, δίνοντας την εντύπωση πολλών πόλεων σε μία.

Περπατώντας στα πλακόστρωτα δρομάκια 800 ετών του ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας, μπορεί κανείς εύκολα να φανταστεί τα μεγαλεία που έζησε η Ρίγα στο παρελθόν, αλλά και να διαπιστώσει ότι η πόλη κινείται σε ρυθμούς EuroBasket.

Διασχίζοντας τον κεντρικό δρόμο, την Brīvības iela (Οδός της Ελευθερίας), που συνδέει το ιστορικό κέντρο με τις σύγχρονες συνοικίες, μπορεί να βρει κανείς τη μασκότ του EuroBasket, αφίσες και σχετικά μπάνερ που υποδηλώνουν τη διεξαγωγή του τουρνουά.

Ακόμα και οι μπυραρίες και τα μαγαζιά προμοτάρουν τις βραδιές EuroBasket ενώ ο Κρίσταπς Πορζίνγκις πρωταγωνιστεί στη σχετική καμπάνια της λετονικής ομοσπονδίας για την προώθηση του μπάσκετ και της ιστορίας του στη χώρα της Βαλτικής.