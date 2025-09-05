Ο Γιώργος Βόβορας βρέθηκε καλεσμένος στο EuroBasket Live by Novibet και ανέλυσε το Ισπανία - Ελλάδα 86-90 για το EuroBasket 2025, ενώ στάθηκε στον ρόλο του Ντόρσεϊ, του Σλούκα και του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η Ελλάδα πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη επί της Ισπανίας με 86-90 για το EuroBasket 2025, παίρνοντας ψυχολογία και ώθηση ενόψει της δύσκολης συνέχειας στα νοκ άουτ της διοργάνωσης, εκεί όπου πρώτο εμπόδιο είναι το Ισραήλ. Στην εκπομπή του Gazzetta «EuroBasket Live by Novibet», ο καλεσμένος μας, Γιώργος Βόβορας, σχολίασε το παιχνίδι, μίλησε για τα στοιχεία που έκριναν το αποτέλεσμα και έδωσε το δικό του στίγμα για τον αντίπαλο της Εθνικής ομάδας.

Ο Γιώργος Βόβορας, που εργάζεται στο Μπαχρέιν ως χεντ κόουτς της Εθνικής ομάδας της χώρας, αναφέρθηκε ακόμα στην πίεση που κουβαλά η Εθνική Ελλάδας, στον ρόλο των έμπειρων παικτών, αλλά και στην επόμενη μέρα του ελληνικού μπάσκετ.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Βόβορας στο EuroBasket Live by Novibet:

Για τη νίκη επί της Ισπανίας

«Ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι σε μια ομάδα με τεράστια φανέλα. Παρά τις ελλείψεις τους, οι Ισπανοί δεν τα παράτησαν και έδειξαν χαρακτήρα, όμως νομίζω δίκαια κερδίσαμε. Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν για σεμινάριο. Η ομάδα μπήκε με απίστευτη συγκέντρωση, ο Γιάννης έδειξε ηρεμία και όλοι οι παίκτες εκτέλεσαν το πλάνο στην εντέλεια».

Για το «κλειδί» του αγώνα

«Όταν το ποσοστό μας στα τρίποντα έπεσε, ήταν λογικό να πιεστούμε. Εκεί όμως μέτρησε η εμπειρία. Ο Σλούκας και ο Παπανικολάου, σε συνδυασμό με τον Γιάννη, έκαναν τη διαφορά στα κρίσιμα σημεία. Αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά μας σε σχέση με την Ισπανία».

Για το άγχος και την πίεση

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη εμπειριών αλλά το άγχος. Όλος ο μπασκετικός κόσμος περιμένει μια διάκριση από την Εθνική. Αν δεν πάμε στην τετράδα θα μας κρίνουν όλους. Αυτό το βάρος πρέπει να διαχειριστούμε, αυτό είναι το πιο δύσκολο».

Για τον επόμενο αντίπαλο, το Ισραήλ

«Το Ισραήλ παίζει ένα μπάσκετ που θα το χαρακτήριζα “οργανωμένο χάος”. Έχει ρυθμό, πολλά τρίποντα και μεγάλη έμφαση στο επιθετικό ριμπάουντ. Αν ελέγξουμε τον ρυθμό και δεν τους δώσουμε ψυχολογία, έχουμε την ποιότητα να κερδίσουμε. Σίγουρα είναι μια ομάδα που δεν τα παρατάει ποτέ».

Για τον ρόλο του Σλούκα και του Ντόρσεϊ

«Ο Σλούκας μπορεί να είναι μέτριος για 30 λεπτά, αλλά στα κρίσιμα είναι πάντα εκεί. Ο Ντόρσεϊ δίνει ενέργεια σε άμυνα και επίθεση, παίρνει ριμπάουντ, παλεύει. Αυτοί οι δύο μαζί με τον Γιάννη είναι οι παίκτες που κρατούν την ομάδα στα δύσκολα».

Για τον Μήτογλου

«Υπήρξε κριτική ότι έμεινε ώρα στον πάγκο. Οι προπονητές όμως ξέρουν τι χρειάζεται κάθε παιχνίδι. Η Ισπανία παίζει με “τεσσάρια” που βγαίνουν για σουτ, δύσκολο για τον Ντίνο να τους ακολουθήσει. Το τεχνικό τιμ πήρε την απόφαση να πάει με άλλο σχήμα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη μεγάλη εικόνα: βγάλαμε εκτός μια ομάδα σαν την Ισπανία».

Για τους «νέους» του ελληνικού μπάσκετ

«Υπάρχουν παιδιά όπως ο Νεοκλής, ο Λιοτόπουλος, ο Σαμοντούροφ που μπορούν να είναι το μέλλον. Δυστυχώς πολλά παιδιά φεύγουν νωρίς στην Αμερική, άρα θα αλλάξει και ο τρόπος που μεγαλώνουν μπασκετικά. Δεν είναι εύκολη η επόμενη μέρα μετά τον Γιάννη, τον Σλούκα και τον Παπανικολάου, αλλά υπάρχει ταλέντο. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι μια μεγάλη επιτυχία για να φέρει ξανά τον κόσμο κοντά».

Για τον Κώστα Αντετοκούνμπο

«Μου αρέσει πολύ η ένταση με την οποία παίζει. Στα ριμπάουντ, στην ενέργεια, στη διάθεση που δείχνει. Όταν είναι συγκεντρωμένος, μπορεί να έχει σημαντικό ρόλο στην ομάδα».

Για την εμπειρία στο Μπαχρέιν

«Δεν ήξερα πολλά πριν έρθω εδώ. Είναι μια χώρα με διάθεση να αναπτυχθεί. Έχουν φέρει παιδιά από το Σουδάν 16-17 χρονών, με φοβερά σωματικά προσόντα και τεράστια δίψα. Πιστεύω ότι αρκετά από αυτά θα τα δούμε σύντομα σε κολέγια, στην Ευρώπη ή στην Αμερική. Είναι μεγάλο challenge να δουλεύεις με τέτοια παιδιά, αλλά είναι και χαρά».