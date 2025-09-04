Eurobasket 2025, Ισπανία - Ελλάδα: Eurobasket Live by Novibet - H εκπομπή του Gazzetta για το πέμπτο παιχνίδι της Εθνικής
Το Gazzetta, πάντα πιστό στο ραντεβού του με τις μεγάλες διοργανώσεις, θα είναι δίπλα σας, με την εκπομπή «EuroBasket Live powered by Novibet», αμέσως μετά το παιχνίδι της Ελλάδας με αντίπαλο την Ισπανία για το Eurobasket 2025.
Οι Δημήτρης Κωνσταντινίδης και Χριστίνα Κατσαμούρη, αναλύουν όλα τα δεδομένα μετά το παιχνίδι της Εθνικής, ενώ οι Αντώνης Καλκαβούρας, Νίκος Παπαδογιάννης και Γιάννης Σταυρουλάκης μεταφέρουν από την Λεμεσό της Κύπρου όλο τον παλμό του EuroBasket 2025, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και το κλίμα μετά την τελευταία αναμέτρηση για την φάση των ομίλων.
Παράλληλα από το μακρινό Μπαχρέιν ο Γιώργος Βόβορας κάνει τη δική του ανάλυση για το ματς και την πορεία της Εθνικής.
Ραντεβού στο Youtube του Gazzetta με το Eurobasket Live by Novibet!
