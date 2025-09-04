Το Gazzetta σας βάζει ζωντανά στα παρκέ του Eurobasket 2025, με το LIVE «EuroBasket Live powered by Novibet», αμέσως μετά το Ισπανία - Ελλάδα! Ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης και η Χριστίνα Κατσαμούρη από το στούντιο, μαζί με τους Α.Καλκαβούρα, Ν.Παπαδογιάννη και Γ.Σταυρουλάκη από την Λεμεσό, αναλύουν τα πάντα αναφορικά με την αναμέτρηση της Εθνικής μας. Καλεσμένος ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Μπαχρέιν, Γιώργος Βόβορας.

Παράλληλα από το μακρινό Μπαχρέιν ο Γιώργος Βόβορας κάνει τη δική του ανάλυση για το ματς και την πορεία της Εθνικής.