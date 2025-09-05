Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, μίλησε στην εκπομπή του Gazzetta EuroBasket Live by Novibet και αναφέρθηκε στη νίκη επί της Ισπανίας. Αποστολή στην Κύπρο: Γιάννης Σταυρουλάκης.

Η Ελλάδα κατάφερε να... ξορκίσει την κατάρα κόντρα στους Ισπανούς και πανηγύρισε με αυτόν τον τρόπο τη νίκη με 90-86, η οποία της εξασφάλισε την πρώτη θέση στον όμιλο της Λεμεσού ενόψει της συνέχειας του EuroBasket 2025.

Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, μίλησε στην εκπομπή του Gazzetta EuroBasket Live by Novibet και υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι αυτή η είναι η αρχή του τουρνουά.

- Βλέποντας την Ισπανία να επιστρέφει από το -15, είπατε μέσα σας «όχι πάλι αυτό»;

«Το ξέραμε, το περιμέναμε. Ο κόουτς στα αποδυτήρια μας είπε κατοχή με κατοχή, άμυνα με άμυνα, επίθεση με επίθεση. Ξέρουμε τι ομάδα είναι η Ισπανία και περιμέναμε ότι θα επιστρέψουν. Ήμασταν όμως και εμείς έτοιμοι, απαντήσαμε σωστά. Είχαμε κολλήσει στο σκορ, ο Γιάννης έβαλε μεγάλα καλάθια, ο Τάιλερ ήταν σήμερα φοβερός, ο Παπανικολάου έβαλε κάποια μεγάλα σουτ, ο Σλούκας έβαλε μεγάλες βολές και ένα δύσκολο λέι απ στο τέλος, παρότι χάσαμε και σήμερα κάποια ριμπάουντ. Τα οποία ευτυχώς δεν μας στοίχισαν στο τέλος, βγάλαμε άμυνα και με τη βοήθεια του κόσμου πήραμε τη νίκη».

- Τελικά η Εθνική τερμάτισε στην πρώτη θέση. Βλέποντας πλέον όσα προηγήθηκαν, η καταστραφολογία μετά την ήττα από τη Βοσνία, πλέον πόσο μακριά σας φαίνεται όλο αυτό; Ήταν ένα έξτρα κίνητρο;

«Όπως είπα και πριν, τώρα ξεκινάει το τουρνουά. Δεν έχει σημασία. Τελειώσαμε πρώτοι; Οκ θα παίξουμε με τον τέταρτο του άλλου ομίλου, αλλά αυτός ο τέταρτος είναι το Ισραήλ. Είναι μία πάρα πολύ καλή ομάδα. Όλες οι ομάδες από εδώ και πέρα μπορούν να κερδίσουν τον οποιονδήποτε. Η Σερβία που είναι φαβορί έχασε από την Τουρκία, η οποία είναι μία ακόμη ομάδα που από την αρχή του τουρνουά μέχρι τώρα, έχει βελτιωθεί πολύ. Όπως θεωρώ και εμείς από την αρχή του τουρνουά μέχρι και τώρα έχουμε βελτιωθεί πολύ και έχουμε και άλλο να δώσουμε. Όπως είπα και πριν, τώρα ξεκινάει το τουρνουά».