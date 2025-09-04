Οι απεσταλμένοι του Gazzetta στην Κύπρο στήνουν το δικό τους… καφενείο, λίγο πριν από το τζάμπολ της ελληνοϊσπανικής μονομαχίας που ρίχνει την αυλαία στον 3ο όμιλο του 42ου EuroBasket.

Η νίκη της Βοσνίας επί της Γεωργίας ξεκαθάρισε κάπως το τοπίο στον 3ο όμιλο του EuroBasket 2025, αφήνοντας ένα σενάριο λιγότερο σχετικά με την τελική κατάταξη της Εθνικής Ελλάδας.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα κατακτήσει την πρώτη θέση στον όμιλο αν επικρατήσει των Ισπανών.

Σε διαφορετική περίπτωση, η Ελλάδα θα βρεθεί στην τέταρτη θέση, λόγω τριπλής ισοβαθμίας στο 3-2 με Ισπανία και Βοσνία, με τους απεσταλμένους του Gazzetta στη Λεμεσό, Αντώνη Καλκαβούρα, Νίκο Παπαδογιάννη, Νίκο Ράπτη, Θοδωρή Σανιδά και Γιάννη Σταυρουλάκη να μεταφέρουν το κλίμα λίγο πριν από το τζάμπολ.