Ο Σιλβέν Φρανσίσκο μίλησε ανοιχτά για την ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε, ενώ αναφέρθηκε σε χιλιάδες μηνύματα που επηρέασαν την ψυχολογική του κατάσταση.

Ο μεγαλύτερος σάλος του EuroBasket 2025 σημειώθηκε στον αγώνα ανάμεσα στη Γαλλία και τη Σλοβενία. Με το ματς να έχει ήδη κριθεί υπέρ των Γάλλων στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Σιλβέν Φρανσίσκο εκμεταλλεύτηκε τον διάδρομο προς το σλοβενικό καλάθι και σκόραρε.

Η ενέργειά του προκάλεσε ένταση στο παρκέ και άναψε «φωτιές» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον ίδιο να δέχεται αμέτρητα ρατσιστικά μηνύματα. «Έλαβα εύκολα 3.000 μηνύματα. Δεν μπορώ καν να τα μετρήσω. Ερχόντουσαν από παντού, από την Ανατολική Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και από τη Γαλλία. Έκλεισα όλα τα προσωπικά μου μηνύματα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Γάλλος γκαρντ τόνισε πως τα άτομα που στέλνουν τέτοιου είδους επιθετικά μηνύματα δεν θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση στα social media, ενώ παράλληλα συμπλήρωσε: «Μπορείς να με βρίσεις για τον τρόπο που παίζω, αλλά αν αγγίξεις τη φυλή μου ή το χρώμα του δέρματός μου, δεν θα το δεχτώ. Με πείραξε πολύ. Επηρέασε την ψυχική μου κατάσταση. Είμαι άνθρωπος. Προσπαθώ να συνεχίσω γιατί το πιο σημαντικό είναι να κερδίζουμε αυτούς τους αγώνες και ξέρω ότι τα παιδιά με χρειάζονται».

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό με ρατσιστικό υπόβαθρο σε αυτό το τουρνουά. Ο Ντένις Σρούντερ κατήγγειλε ύβρεις και ήχους που μιμούνταν μαϊμούδες από φιλάθλους της Λιθουανίας, όμως ο Φρανσίσκο θεώρησε πως η δική του περίπτωση άργησε να αντιμετωπιστεί καθώς δεν είναι παίκτης του NBA.