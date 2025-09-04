EuroBasket 2025, Φρανσίσκο: «Έλαβα 3.000 ρατσιστικά μηνύματα, με επηρέασε... »
Ο μεγαλύτερος σάλος του EuroBasket 2025 σημειώθηκε στον αγώνα ανάμεσα στη Γαλλία και τη Σλοβενία. Με το ματς να έχει ήδη κριθεί υπέρ των Γάλλων στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Σιλβέν Φρανσίσκο εκμεταλλεύτηκε τον διάδρομο προς το σλοβενικό καλάθι και σκόραρε.
Η ενέργειά του προκάλεσε ένταση στο παρκέ και άναψε «φωτιές» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον ίδιο να δέχεται αμέτρητα ρατσιστικά μηνύματα. «Έλαβα εύκολα 3.000 μηνύματα. Δεν μπορώ καν να τα μετρήσω. Ερχόντουσαν από παντού, από την Ανατολική Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και από τη Γαλλία. Έκλεισα όλα τα προσωπικά μου μηνύματα», δήλωσε χαρακτηριστικά.
- EuroBasket 2025: Απέναντι στον κακό της... δαίμονα η Εθνική, αυτό είναι το αρνητικό ρεκόρ με την Ισπανία
Ο Γάλλος γκαρντ τόνισε πως τα άτομα που στέλνουν τέτοιου είδους επιθετικά μηνύματα δεν θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση στα social media, ενώ παράλληλα συμπλήρωσε: «Μπορείς να με βρίσεις για τον τρόπο που παίζω, αλλά αν αγγίξεις τη φυλή μου ή το χρώμα του δέρματός μου, δεν θα το δεχτώ. Με πείραξε πολύ. Επηρέασε την ψυχική μου κατάσταση. Είμαι άνθρωπος. Προσπαθώ να συνεχίσω γιατί το πιο σημαντικό είναι να κερδίζουμε αυτούς τους αγώνες και ξέρω ότι τα παιδιά με χρειάζονται».
Δείτε ΕπίσηςEuroBasket 2025: Τι έχει κάνει ο Σενγκούν στο EuroBasket, που τον πρότεινε ο Αταμάν στον Γιαννακόπουλο! (vid)
Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό με ρατσιστικό υπόβαθρο σε αυτό το τουρνουά. Ο Ντένις Σρούντερ κατήγγειλε ύβρεις και ήχους που μιμούνταν μαϊμούδες από φιλάθλους της Λιθουανίας, όμως ο Φρανσίσκο θεώρησε πως η δική του περίπτωση άργησε να αντιμετωπιστεί καθώς δεν είναι παίκτης του NBA.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.