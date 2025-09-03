EuroBasket 2025, Φινλανδία - Γερμανία: Γεμάτες με κόκκινες κάρτες κατά του ρατσισμού οι κερκίδες στο Τάμπερε
Ο ρατσισμός είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα που ταλαιπωρεί ακόμη και σήμερα σε πολύ μεγάλο βαθμό τις κοινωνίες σε ολόκληρο τον κόσμο, με αρκετά από τα επεισόδια ρατσιστικών προσβολών να γίνονται με πρόφαση τον αθλητισμό.
❤❤#EuroBasket https://t.co/TqLzuwW4dG pic.twitter.com/es5DytU1ec— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 3, 2025
Κάπως έτσι συνέβη και στην περίπτωση του Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος μετά από το disrespect που έκανε κόντρα στη Σλοβενία, με τον Γάλλο γκαρντ να έχει δεχτεί πολλά ρατσιστικά μηνύματα αλλά και με τον Ντένις Σρούντερ να έχει δεχτεί και εκείνος από φιλάθλους της Λιθουανίας.
Από την πλευρά της η FIBA, θέλοντας να κάνει σαφές με κάθε δυνατό τρόπο ότι ο ρατσισμός δεν ανήκει στην οικογένεια του αθλητισμού, γέμισε τις κερκίδες του γηπέδου του Τάμπερε πριν την αναμέτρηση της Φινλανδίας με τη Γερμανία, με μεγάλες κόκκινες κάρτες όπου πάνω τους έχουν γραμμένο με άσπρα γράμματα: «Σταματήστε τον ρατσισμό».
Every seat in Tampere is bearing a special message tonight 🟥#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/gab0UlPaRW— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 3, 2025
