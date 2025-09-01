Το σπουδαίο μήνυμα Λιθουανού φιλάθλου για τον Σρέντερ: «Ντένις σε αγαπάμε, δεν έχει σημασία αν είσαι μαύρος ή λευκός»

Ένας Λιθουανός φίλαθλος έστειλε το δικό του μήνυμα κατά του ρατσισμού, μετά την καταγγελία του Ντένις Σρέντερ για τα σχόλια που δέχτηκε στην 3η αγωνιστική του EuroBasket 2025.

Ο Ντένις Σρέντερ, ο απόλυτος σούπερ σταρ της Γερμανίας, κατήγγειλε ρατσιστικά σχόλια των Λιθουανών φιλάθλων προς το πρόσωπό του, στο παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής του EuroBasket 2025.

Με έναν φίλο της Λιθουανίας να στέλνει το δικό του μήνυμα και τη δική του συγγνώμη, για όσα άκουσε ο Ντένις Σρέντερ.

«Ντένις σε αγαπάμε. Δεν έχει σημασία αν είσαι μαύρος ή λευκός. Δεν υπάρχει χώρος για ρατσισμό στην καρδιά μας. Συγγνώμη αν πληγώσαμε τα συναισθήματά σου» έγραψε στο πλακάτ, που έφερε μαζί του στο Τάμπερε για το παιχνίδι της Λιθουανίας με τη Φινλανδία.

Ο Σρέντερ είχε δεχτεί ρατσιστική επίθεση από φίλους των Λιθουανών, οι οποίοι όπως ανέφερε έκαναν ήχους μαϊμούς.

Όσα είχε αναφέρει ο Ντένις Σρέντερ

«Υπέροχη ατμόσφαιρα. Οι Λιθουανοί, οι φίλαθλοι, ακολουθούν πάντα την ομάδα τους. Αλλά δυστυχώς, στο ημίχρονο έκαναν ήχους μαϊμούς.

Και αυτό είναι κάτι που πραγματικά δεν μπορώ να αποδεχτώ. Ο ρατσισμός δεν έχει καμία θέση σε αυτόν τον κόσμο. Παρ’ όλα αυτά, ήταν ένα καλό παιχνίδι. Νομίζω πως κάποιοι φίλαθλοι μάλιστα αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από τις εξέδρες λόγω της ασφάλειας. Πιστεύω πως έγινε και σχετική αναφορά.

Αυτό απλά δεν ανήκει σε αυτό το άθλημα, ούτε και στο ποδόσφαιρο. Με τον Βινίσιους Τζούνιορ το βλέπω να συμβαίνει συνέχεια. Για μένα όμως, σήμερα ήταν η πρώτη φορά που το βίωσα με Λιθουανούς φιλάθλους, και είναι λυπηρό».