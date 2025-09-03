Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για την ήττα της Ελλάδας από την Βοσνία που δεν έκανε κανέναν Έλληνα μπασκετικό… σοφότερο.

Να συμφωνήσουμε σε κάτι. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένα υπέρλαμπρο αστέρι. Ένα αστέρι τόσο φωτεινό, που η λάμψη του δεν αφήνει πολλές φορές τις… σκιές να φανούν και τις κρύβει. Όταν όμως εκείνος λείπει, τότε τα πράγματα δεν είναι εύκολα.

Απέναντι στη Βοσνία και τους διαιτητές (απαράδεκτες αποφάσεις με αποκορύφωμα το κλέψιμο του Παπανικολάου που «βάφτισαν» φάουλ) η Ελλάδα έδειξε πολλές από τις αδυναμίες της. Η κυριότερη έχει να κάνει με τα αμυντικά ριμπάουντ. Η απουσία των μεγάλων κορμιών είναι κάτι που γνωρίζαμε. Εκεί λοιπόν η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο έλυνε πολλά θέματα.

Ο Γιάννης όμως σε αυτό το παιχνίδι έλειπε. Και μαζί του έλειπε το τεράστιο κορμί του που μαζεύει τα ριμπάουντ σαν να είναι στραγάλια. Αν έλειπε σε ένα ματς με κάποια άλλη ομάδα, τα πράγματα θα ήταν αλλιώς. Η Βοσνία όμως των πολύ δυνατών κορμιών και του Γιουσούφ Νούρκιτς εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο αυτό το πρόβλημα της Ελλάδας.

Το τέταρτο δεκάλεπτο ήταν μια διαφορετική ιστορία. Σλούκας και Παπανικολάου ανέβασαν την απόδοσή τους και έδωσαν βοήθειες στον Ντόρσεϊ, η Ελλάδα, με τον Θανάση κυρίως, έβγαλε σκληράδα, πήρε ριμπάουντ, πάλεψε, πίεσε και μείωσε. Σαφώς το κακό σφύριγμα που αναφέραμε παραπάνω, βάσει του πώς πήγε το παιχνίδι, έκρινε πράγματα, όμως ας μην σταθούμε εκεί.

Στο δια ταύτα, πρόκειται για μια ήττα που δεν κρίνει στην ουσία τίποτα για την Ελλάδα. Με νίκη απέναντι στην Ισπανία η Εθνική μας θα είναι πρώτη και θα συνεχίσει την πορεία της. Μην ξεχνάμε πως Γιάννης Αντετοκούνμπο, αλλά και Γιαννούλης Λαρεντζάκης θα είναι κανονικά στην διάθεση του Βασίλη Σπανούλη στο παιχνίδι της Πέμπτης (4/9). Και ναι, πέραν της απουσίας του Γιάννη και εκείνη του Λάρυ κόστισε, γιατί την σκληράδα του παίκτη του Ολυμπιακού δεν την έχει κανείς άλλος στην ελληνική περιφέρεια.

Αυτά τα λίγα για το παιχνίδι. Έτσι κι αλλιώς οι καλοί συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ από την Λεμεσό σας έχουν παραθέσει κι εκείνοι τις απόψεις τους από χτες.

Εγώ θέλω να πάμε όμως ένα βήμα παραπέρα και να ρωτήσω το εξής: Τώρα ανακαλύψαμε πως το ελληνικό μπάσκετ έχει πρόβλημα; Τώρα ανακαλύψαμε πως η Εθνική έχει ελλείψεις; Με Παπαγιάννη – Ρογκαβόπουλο – Καλάθη θα ήταν όλα διαφορετικά και παιχνίδια σαν αυτό με την Βοσνία θα είχαν τελειώσει πριν καν αρχίσουν.

Εάν δεν υπήρχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, η Ελλάδα δεν θα ήταν στην ελίτ τα τελευταία χρόνια. Το γιατί συμβαίνει αυτό, έχει πολλούς λόγους. Το βασικότερο, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, είναι πως οι προπονητές φοβούνται να ρίξουν μικρούς στα βαθιά, με αποτέλεσμα να μην βγαίνουν με συνέπεια νέοι παίκτες για την Εθνική. Βέβαια και αυτό σε έναν βαθμό είναι λογικό, καθώς κάθε εβδομάδα έχουμε δικαστήρια μετά από κάθε ήττα. Τώρα θα μου πείτε «έχουμε δικαστήρια στους συλλόγους, δεν θα έχουμε στην Εθνική;» και εγώ θα συμφωνήσω.

Απλά στην Εθνική είχα μια ελπίδα πως δεν θα περιμέναμε τους διεθνείς στην γωνία να τους κατασπαράξουμε. Έκανα λάθος. Και αυτό είναι το χειρότερο. Ότι σαν κουλτούρα μας αρέσει να «κατασπαράζουμε» τον άλλον, μόλις καταλάβουμε πως είναι σε δύσκολη θέση. Γιατί η ήττα από την Βοσνία πέρασε και μπορεί να «σβηστεί», όμως οι «δικαστές» των social media θα παραμείνουν εκεί, έτοιμοι να βγάλουν τα… νύχια τους κατά της Εθνικής στην πρώτη κακή στιγμή.

Η κριτική είναι κάτι πολύ καλό και όλοι το θέλουν, προκειμένου να γίνουν καλύτεροι. Κριτική με σκοπό να κάνουν τους άλλους καλύτερους όμως. Όχι να μηδενίσουν τον απέναντι. Διότι ξαναλέω πως είναι γνωστό τοις πάσι πως το ελληνικό μπάσκετ πονά σε πολλούς τομείς της παραγωγής παικτών, όμως δεν ανακαλύψαμε το πρόβλημα χτες. Όμως χτες μπόρεσαν όσοι ήθελαν να βγάλουν χολή να την βγάλουν χωρίς να λογαριάσουν τίποτα. Και το αστείο είναι πως οι ίδιοι που έβγαλαν τα «χρυσά φτυάρια» χτες, θα είναι και οι ίδιοι που θα λένε στην επόμενη νίκη «ναι ρε Ελλαδάρα, πάμε να πάρουμε μετάλλιο».

Ας περιμένουμε λοιπόν το τέλος του Eurobasket 2025 για να μιλήσουμε για τα προβλήματα της Ελλάδας, το αν είναι καλός ή κακός ο Σπανούλης, το αν ο Γιάννης είναι ή όχι μόνος. Μέχρι τότε όμως η Ελλάδα έχει δρόμο μπροστά της. Γιατί με νίκη βγαίνει πρώτη, γλιτώνει μεγαθήρια και ο δρόμος για την τετράδα είναι στρωμένος ιδανικά. Το ότι πρέπει να εμφανιστεί συγκεντρωμένη και σοβαρή κόντρα στην Ισπανία, χωρίς νεκρά διαστήματα σε αυτό το παιχνίδι, είναι κάτι άλλο και θα συμφωνήσω. Αλλά αυτό είναι κριτική που άπαντες την θέλουν, όχι μηδενισμός και, όπως είπαμε, αυτό το χρειάζεται η Εθνική.

Υπομονή λοιπόν και τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά το EuroBasket 2025. Γιατί ξαναλέμε πως το ελληνικό μπάσκετ έχει θέματα (λιγότερα σε σχέση με παλιά, αλλά συνεχίζει να τα έχει) που απαιτούν λύσεις.

ΥΓ. Σαφώς και ο Σπανούλης φέρει ευθύνη για την ήττα. Το βασικό που δεν μου άρεσε ήταν που δεν πήρε τάιμ άουτ στο 18-0 της Βοσνίας στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ακούω όμως την άποψη πως πίστεψε ότι οι παίκτες του θα βρουν τρόπο να βρουν ξανά το μυαλό τους από μόνοι τους. Απλά άργησαν…

ΥΓ2. Συμφωνώ απόλυτα με την άποψη του Νίκου Παπαδογιάννη που είπε ότι η Ελλάδα χωρίς τον Θανάση θα έχανε με 20 πόντους. Ήταν ο πρώτος που πάλευε και έβαζε το κορμί του στη φωτιά, δείχνοντας το δρόμο και στους υπόλοιπους. Όσο για αυτούς που λένε ότι δεν ανήκει στην Εθνική, απλά γελάω.

ΥΓ3. Κι εγώ θα έκανα άλλες επιλογές για την 12άδα, βάζοντας για παράδειγμα σε αυτή τον Λούντζη. Ο Σπανούλης όμως ξέρει καλύτερα από εμάς το πώς θέλει την ομάδα του.

ΥΓ4. Το να πας στο EuroBasket 2025 και να κάνεις καφρίλες παίρνοντας σημαίες αντιπάλων φιλάθλων, δείχνει πως είσαι απλά ηλίθιος…

ΥΓ5. Ακίλε Πολονάρα κράτα γερά γίγαντα!

