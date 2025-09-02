O Νίκος Παπαδογιάννης πιστεύει ότι η πρώτη ήττα της Εθνικής μας στο Eurobasket 2025 μπορεί να αποδειχθεί ωφέλιμη και πάντως δεν συνιστά καταστροφή.

Όταν προ εβδομάδων έγραφα ότι ο ρεαλισμός και η ταπεινοφροσύνη είναι ο καλύτερος σύμμαχος της φετινής Εθνικής, κάτι σαν το σημερινό είχα στο μυαλό μου. Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με αυτή τη σύνθεση και με δεκάδα αντί δωδεκάδας, το επίπεδο της ελληνικής ομάδας δεν είναι πολύ διαφορετικό από το αντίστοιχο της Βοσνίας, της Γεωργίας, της Φινλανδίας ή του Ισραήλ.

Μεθαύριο, που θα σβήσουν τα φώτα του Eurobasket 2025 και θα αποχζωρήσουν οι σημερινοί 35άρηδες και 30άρηδες, θα ζήσουμε δύσκολες μέρες, με βαριά σύννεφα στον ουρανό. Μας αρέσει να μιλάμε για «χωριά» και για «ξυλοκόπους», αλλά κάποια στιγμή, που δεν είναι δα και τόσο μακριά, οι ξυλοκόποι θα είμαστε εμείς.

Ακόμα και με όρους 2025, αγώνες με τα ψέματα και με 12 λεπτά καλής απόδοσης δεν κερδίζεις. Οφείλεις να κλειδώσεις στα αποδυτήρια το «εγώ» σου, να επιστρατεύσεις και την τελευταία ικμάδα ιδρώτα, να βρεις τρόπους για να καμουφλάρεις τα μειονεκτήματά σου.

Όταν η ήττα έρχεται στο ξεκίνημα ενός τουρνουά και σε αγώνες που μπορεί εκ των πραγμάτων να αποδειχθούν βαθμολογικά αδιάφοροι, είναι σαν το λίπασμα: μυρίζει πολύ άσχημα, αλλά βοηθάει τα λουλούδια να ανθίσουν.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 1987 ηττήθηκε στο Φάληρο από την Ισπανία μόλις πρωτοσήκωσε κεφάλι, ενώ η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2005 έχασε από τη Σλοβενία στο Βελιγράδι προτού καλά καλά νιώσει το ανάστημά της. Αμφότερες ξεγυμνώθηκαν προτού φορέσουν τα καλά τους.

Κοίταξαν προσεκτικά στον καθρέφτη, είδαν καθαρά τις πληγές στο γυμνό τους κορμί, επέστρεψαν στο γήπεδο και φρόντισαν να θωρακίσουν τις φτέρνες του Αχιλλέα. Βλέπω στα δέκα μέτρα τον Λάζαρο Παπαδόπουλο και παραπέρα τον Παναγιώτη Γιαννάκη και μου ‘ρχεται να τους φωνάξω για να σας τα εξηγήσουν αυτοί.

Τα μειονεκτήματα της Εθνικής μας είναι γνωστά, αλλά η λάμψη από το σουπερνόβα που ακούει στο όνομα Giannis βοηθάει ώστε να μη πολυφαίνονται.

Έχουμε παίκτες που παίζουν μόνο άμυνα, έχουμε παίκτες που παίζουν μόνο επίθεση, έχουμε και μερικούς που ακόμη δυσκολεύονται να παίξουν οτιδήποτε. Οι περιφερειακές περιστροφές βασίζονται σε γέρικα και αδύναμα πόδια, το κορ-α-κορ της ρακέτας σε κορμιά χωρίς μπόι και εκτόπισμα.

Το τρίποντο είναι ένα όπλο δυνατό, αλλά από εκείνα που μια στο τόσο παθαίνουν αφλογιστία. Όλη η ομάδα στηρίζεται σε παίκτες που, πέρα από τους 4 βασικούς, δεν έχουν στα ποδάρια τους χιλιόμετρα. Αν ήθελα να γίνω κακός, θα έλεγα ότι η ανυπαρξία της Ομοσπονδίας σε διεθνές στερέωμα αφήνει την ομάδα ανοχύρωτη όσο ποτέ άλλοτε.

Δεν θέλω να γράψω κακίες όμως, οπότε θα αρκεστώ να πω ότι στην Εθνική γίνεται πάντοτε -όπως πάντοτε- αυτό που θέλουν οι Μπακς. Απ’ όλες τις παθογένειες, αυτή είναι η μοναδική που θα πρέπει να θεωρηθεί συγγνωστή και ανεπανόρθωτη. Ή μήπως θα έμενε έξω από το σημερινό ματς ο Γιάννης αν δεν είχε τρομοκρατήσει τους πάντες ένθεν κακείθεν του Ατλαντικού ο σοβαρότατος τραυματισμός του Ρόκας Γιοκουμπάιτις;

Οι Βόσνιοι πήραν θάρρος μόλις κατάλαβαν ένιωσαν ξεδοντιασμένα τα δόντια του θηρίου και ανέτρεψαν το 34-41 του 13ου λεπτού μέσα σε ένα πεντάλεπτο. Όχι μόνο με ξύλο, στο οποίο οι δικοί μας δεν είχαν αντίδοτο, αλλά και με κανονικό, ωραίο μπάσκετ: σωστή κυκλοφορία της μπάλας, τάισμα του ασταμάτητου στο λόου ποστ Νούρκιτς, έλεγχος του ρυθμού.

Ο μικροσκοπικός Ρόμπερσον είναι μάλλον ο χειρότερος «νατουραλιζέ» του Eurobasket 2025, αλλά η Εθνική μας τον έκανε να μοιάζει ευρωπαϊκή βερσιόν του Στεφ Κάρι. Ο Άτιτς θυμήθηκε τα νιάτα του, ο Αλιμπέγκοβιτς τον πατέρα του, ο Κάμενιας εφάρμοσε όσα έμαθε στην Ισπανία, το τόπι χάθηκε μαζί με το ματς.

Όποτε οι Βόσνιοι ζορίζονταν, πήγαιναν όλοι μαζί στο επιθετικό ριμπάουντ και ανανέωναν τις άστοχες επιθέσεις. Το χαμένο αμυντικό ριμπάουντ είναι ο ευκολότερος τρόπος για να χάσει μία ομάδα μαζί και το μυαλό της. Ιδίως όταν συνδυάζεται με γκρίνια για τη διαιτησία. Όταν χρειαζόταν ψυχραιμία, οι Έλληνες παίκτες έβαζαν τις φωνές ο ένας στον άλλον και όλοι μαζί στους διαιτητές. Γιατί.

Το πεντάλεπτο στο οποίο ο Κώστας Παπανικολάου πρόφτασε να χαρίσει μία μπάλα σε επίθεση 5 εναντίον 4, να υποπέσει σε παράβαση 5’’ σε επαναφορά και να αστοχήσει ανενόχλητος σε λέι-απ ήταν όλο το μεσημέρι της Εθνικής συμπυκνωμένο σε οικονομική συσκευασία.

Το μεγαλύτερο σερί της ελληνικής ομάδας μετά το πρώτο δωδεκάλεπτο και μέχρι το 35ο λεπτό (όταν εξωράισε την εικόνα με 3-4 μαζεμένες άμυνες, όπου πρωταγωνίστησε ο Καλαϊτζάκης), από το 34-21 μέχρι το 62-74 ήταν ακριβώς …3-0. Και πώς να γίνει σερί δίχως άμυνα και ριμπάουντ;

Επί της ουσίας, η Εθνική παραμένει σε τροχιά πρωτιάς, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να νικήσει μεθαύριο τους Ισπανούς, οι οποίοι βελτιώθηκαν αισθητά μετά το χάλι της πρεμιέρας. Ειδάλλως θα τερματίσει 2η στον Όμιλο, ή και 3η ή και 4η, εάν οι Γεωργιανοί χάσουν από τους Βόσνιους στο ντέρμπι της πρόκρισης.

Όχι ότι είναι καταστροφική η 4η θέση, πάντως! Δεν πολυβλέπω να τερματίζουν 1οι οι Γάλλοι στο Κατοβίτσε (σήμερα έχασαν τον Σαρ με τραυματισμό) και πάντως αυτό θα το γνωρίζουμε ήδη, όταν θα γίνει το δικό μας τζάμπολ. Στα προημιτελικά θα καραδοκούν (τον Γ4) οι Τούρκοι, αλλά ας φτάσουμε μέχρι εκεί και βλέπουμε. Άλλωστε δεν θεωρώ βέβαιη τη νίκη των Σέρβων στο αυριανό ντέρμπι της Ρίγα.

Η σημερινή ήττα ήταν επιζήμια και για λίγους μη βαθμολογικούς, αφού αποκλείει πλέον την δυνατότητα να ξεκουράσει η ομάδα (ξανά) το ταλαιπωρημένο γόνατο του Γιάννη και ίσως άλλους παίκτες. Σε κάθε περίπτωση, τώρα απαιτείται συσπείρωση και αντεπίθεση. Εάν η πρώτη ήττα φέρει τη δεύτερη και το αεροπλάνο για τη Ρίγα γεμίσει με κατεβασμένα κεφάλια, η τρίτη θα είναι θέμα ελάχιστων ημερών.

