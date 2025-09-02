Οι δηλώσεις του Άντιν Βράμπατς στην στην εκπομπή του Gazzetta «EuroBasket Live by Novibet» μετά τη νίκη της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης κόντρα στην Ελλάδα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Βοσνία επικράτησε της Ελλάδας με 80-77 σε ματς που δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αλλά και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Ακόμα και με αυτή την ήττα η ομάδα του Σπανούλη κρατά την τύχη στα χέρια της για να πάρει την πρώτη θέση του ομίλου.

Ο Άντιν Βράμπατς μίλησε στην εκπομπή του Gazzetta «EuroBasket Live by Novibet» για την προοπτική της εθνικής ομάδας της Βοσνίας, αλλά και για την απουσία του «Greek Freak» από το ματς.

Αναλυτικά

Για τη νίκη: «Ο Γιάννης δεν ήταν εδώ και αυτός είναι η Ελλάδα και αυτό είναι το μόνο σημαντικό σήμερα. Σήμερα είναι σήμερα και το αύριο είναι το μέλλον. Το χθες ήταν ιστορία. Κερδίσαμε αυτό το παιχνίδι και αυτό είναι το μόνο σημαντικό».

Για το ταβάνι της εθνικής ομάδας της Βοσνίας: «Το ταβάνι είναι πιο ψηλά από ποτέ και στην ιστορία έχουμε μια πολύ καλή ομάδα. Δουλεύουμε γι’ αυτό πέντε ή έξι χρόνια και τώρα πρέπει να το δείξουμε».

Για το μπλακ άουτ της Εθνικής και το 0-18 της Βοσνίας: «Έχουμε τους παίκτες, απλά χρειαζόμαστε μια μικρή ώθηση ώστε να δημιουργούμε προβλήματα σε κάθε αντίπαλο και αυτό συνέβη σήμερα. Από το πρώτο παιχνίδι χτίσαμε το παιχνίδι μας και σήμερα δείξαμε ότι μπορούμε επίσης να νικήσουμε».

Το σχόλιό του για την εθνική ομάδα της Ελλάδας: «Αυτή δεν είναι μια ρεαλιστική ομάδα και νομίζω ότι θα είναι καλύτερη. Χωρίς τον Γιάννη, δηλαδή».